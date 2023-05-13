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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رضا فرحات: الضغط على فصيل الدعم السريع يزيد من التأزم فى السودان

رضا فرحات محافظ الأسكندرية
رضا فرحات محافظ الأسكندرية الأسبق

قال الدكتور رضا فرحات محافظ الأسكندرية الأسبق، إن الوضع فى السودان شائك وأن مصر كانت حريصة منذ أندلاع الأزمة ما بين الجانبين أن تلتزم موقف الحياد وتؤكد على عدم التدخل فى الشأن الداخلي للسودان وهذه من الاساسيات التي تتبعها الدبلوماسية المصرية، فمنذ بداية الأزمة كان هناك تواجد للقوات التي تتدرب السودانيين.

 

وأضاف " فرحات" خلال لقائة بالإعلامية "رشا مجدي" ببرنامج " صباح البلد" المذاع على فضائية " صدى البلد"، أن النزاع القائم فى السودان من الصعب السيطرة عليه، لأن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والنزاعات ومعظم الأشتباكات أغلبها فى الخرطوم، مضيفا ان قوات الدعم السريع وبداية النزاع كانت فى دارفور وحميدكو نائب لرئيس المجلس السيادي الفريق برهان.


وأكد محافظ الأسكندرية السابق، أنه مع بداية عزل المشير في 2019 بدأت قوات الدعم السريع تنضم إلى القوات المسلحة السودانية وأصبحت جزء منها كما اعطوا “حمدان دوكلوا” رتبة عسكرية على الرغم من إنه رجلا غير عسكريا نهائيا وكان راعي أبل ولكن أصبح له وضع عسكري وأصبح لديه تواجد داخل الخرطوم مما يذيد من الأمر حدة حيث أن الأشتباكات في وسط المدينة من الصعب السيطرة عليها.

الثقل العسكري لحمدان

وأوضح فرحات، أن حمدان لديه سلاح وأفراد وعدد من القوات وعلاقات مع دول الجوار ولديه قوات تحارب في اليمن ويمتلك لثروة جبل من الذهب وهذا خلق له نوع من الثقل العسكري والثقل السياسي، مضيفا أنه يأمل أن أعلان جدة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع ينجح ويجب أن يصل إلى حل لوقف النزاع العسكري، وأن أعلان جدة له 7 مبادئ قائمين على ضمان الحرية للمدنيين، وضمان عدم تجنيد الأطفال، ضمان وصول المساعدات الإنسانية، مع وجود مفاوضات لوقف إطلاق النار بالكامل، وأن أى ضغط على فصيل الدعم السريع بقيادة محمد حمدان يؤدي بالوضع إلى التأزم ويذيد من النزاع فى السودان.

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