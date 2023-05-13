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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ المنيا يتفقد الاستعدادات للاحتفال بموسم السيدة العذراء بجبل الطير

دير السيدة العذراء
دير السيدة العذراء بجبل الطير

أجري الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا، جولة تفقدية مسائية لمنطقة دير جبل الطير بمركز سمالوط، لمتابعة استعدادات المحافظة للاحتفال بموسم السيدة العذراء بدير جبل الطير، والذي ستبدأ فعالياته خلال الفترة من 18 إلى 25 مايو الجاري .

 

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رافق نائب المحافظ، اللواء أشرف خلف مساعد مدير الامن ، سعيد محمد رئيس مركز سمالوط، وعدد من القيادات الأمنية والجهات المعنية.

تفقد نائب المحافظ، كافة الطرق والساحات المؤدية للكنيسة، موجها بإزالة كافة الاشغالات والتعديات على حرم الطريق، وخلق سيولة مرورية أمام الزائرين، ومؤكداً على التواجد الميداني من قبل الأجهزة التنفيذية لتذليل كافة العقبات.

وجه نائب المحافظ، بإلغاء كافة الإجازات والراحات لكافة المنوطين بالاحتفال، والواقع بنطاق مراكزهم، مع تشكيل غرفة عمليات فرعية بكافة الجهات المعنية لتعمل على مدار الساعة وتكون علي اتصال دائم ومستمر مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة للإبلاغ عن أي حدث واتخاذ ما يلزم بشأنه من إجراءات فورية.

كما وجه "أبوزيد " بتكثيف أعمال النظافة بموقع الاحتفال، وكذلك عمل الصيانة اللازمة لأعمدة الإنارة والتأكد من صيانتها وإضاءتها على طول الطرق المؤدية للاحتفال، مع تكثيف المرور بالتنسيق مع الصحة والطب البيطري والتموين وحماية المستهلك والجهات الشريكة لمراقبة صلاحية المواد الغذائية واماكن عرض وبيع اللحوم، حفاظاَ على صحة وسلامة المترددين.

نائب محافظ المنيا أستعدادات المحافظة احتفال السيدة العذراء جولة تفقدية مركز سمالوط سيولة مرورية التواجد الميداني الجهات الشريكة

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