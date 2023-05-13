دون إصابات.. نفوق 4 رؤوس ماشية في حريق بحظيرة بإحدى قرى المنيا

أخمدت قوات الحماية المدنية حريق إندلع داخل حظيرة لتربية الماشية بإحدى قرى مركز ديرمواس بجنوب المنيا بسبب عقب سيجارة مشتعل مما أسفر عن نفوق 4 رؤوس ماشية "أبقار" دون إصابات بشرية، وتم التحفظ علي مكان الحريق وإخطار المعمل الجنائي لتحقيق الأدلة لإتخاذ اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بنشوب حريق بحظيرة لتربية الماشية بإحدى قرى مركز ديرمواس.

بانتقال الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية، تبين نشوب حريق بحظيرة لتربية الماشية بسبب عقب سيجارة مشتعل وتم إخماد الحريق والسيطره عليه ومنع امتداده للمنازل المجاورة، دون إصابات بشرية.

وقد أسفر الحريق عن نفوق 4 رؤوس ماشية "أبقار"، ودابتين، وتم التحفظ علي مكان الحريق وإخطار المعمل الجنائي لتحقيق الأدلة للمعاينة والنيابة العامة للتحقيق.