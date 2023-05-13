33 شهيدا بينهم 6 أطفال.. القصف الإسرائيلي يتواصل لليوم الخامس على غزة

عرضت قناة العربية تقريراً بعنوان "القصف الإسرائيلي يتواصل لليوم الخامس علي غزة .. الأضرار تصل للمستشفيات".

وأضاف التقرير أن هناك غارات إسرائيلية تقصف منازل الفلسطينيين في غزة صباح اليوم وهناك بيوت اشتعلت وأطفال في حالة هلع ومنازل محيت في ثوان بسبب هذا القصف الإسرائيلي الغاشم.

وتابع التقرير أن هذا القصف طال المستشفيات أيضاً، مشيراً إلى أن هذه الغارات الإسرائيلية أدت إلي وفاة 33 شخصا حتي الآن بينهم 6 أطفال و 6 من قادة حركة الجهاد الإسلامي.

وأوضح التقرير أنه في المقابل واصلت الفصائل الفلسطينية إطلاق الصواريخ على إسرائيل حيث تسببت في دمار بعض المنازل وأدت إلي مقتل إسرائيلي.