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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وسائل إعلامية: أكثر من 600 ألف حارس أمني مسئول عن انتخابات تركيا

صدى البلد

أدلي وزير الداخلية التركي سليمان صويلو بصوته في الإنتخابات الرئاسية في تركيا، اليوم الأحد، وقام بالإدلاء بصوته في مدرسة دوبروكا الثانوية في غازي عثمان باشا بإسطنبول.

بينما أعلنت وسائل إعلامية محلية، أن ما يقرب من 601 ألف حارس أمن مسؤولون عن الانتخابات.

نقاط مهمة مع بدء التصويت في تركيا وصور من داخل مراكز الاقتراع

شاهد| رؤساء وأعضاء لجان المراكز الانتخابية في تركيا يؤدون اليمين

وفتحت مراكز الاقتراع في تركيا أبوابها للمواطنين، صباح اليوم الأحد، للتصويت بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والتي تشهد منافسة شرسة ومفاجأة أيضًا في حال عدم استمرار الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان.

وحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، وعد منافسه الرئيسي كمال كيليتشدار أوغلو بإلغاء العديد من السلطات التي حصل عليها أردوغان بعد أن نجا من محاولة انقلاب في عام 2016، موضحة أن الأول مدعوم بتحالف معارضة واسع، ولديه فرصة حقيقية للفوز ووفقًا لاستطلاعات الرأي.

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