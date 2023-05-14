عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تدشين مرحلة جديدة من المبادرة المصرية للتنمية المتكاملة لدعم قرى «حياة كريمة» بالصعيد

جانب من الجولة
جانب من الجولة

دشنت وزارة التعاون الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مرحلة جديدة من مشروعات المبادرة في صعيد مصر لدعم القرى المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري "حياة كريمة" للخمس سنوات المقبلة 2023-2027.

وذلك خلال زيارة ميدانية لمحافظة قنا استمرت يومين، لتفقد عدد من المشروعات المنفذة ضمن أنشطة "المبادرة المصرية للتنمية المتكاملة (ENID).

جاء ذلك بمشاركة أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، والدكتورة هبة هندوسة، مديرة المبادرة المصرية للتنمية المتكاملة (ENID) ، وممثلي وزارة التعاون الدولي.

متأثرا بالدولار.. ارتفاع أسعار الذهب عالميا مسجلة أعلى المستويات منذ بداية الشهر

القبض على شخص بحوزته 7 كيلو مخدرات بشمال سيناء

وشهدت الزيارة جولة تفقدية لإسهامات المبادرة المصرية للتنمية المتكاملة (ENID) في قرية المعنا، والتي تحتوي على أول مجمع تصنيع للملابس الجاهزة في المحافظة، ومصنع الجمالية للأخشاب، ومشروع تربية دودة القز في نقادة، وورشة المحروسة للفخار، والعديد من ورش الحرف اليدوية.

واستعرض المشاركون في الزيارة دور المبادرة المصرية للتنمية المتكاملة (ENID) في تطوير الخدمات الأساسية من خلال زيارة حضانة الأطفال ذوي الهمم بقرية نجع قطيب. 

كما زار الوفد مركز تطوير الأعمال الجديد، والذي يهدف  لتعزيز وتكرار نماذج الأعمال الناجحة التي تم تطويرها تحت مظلة المبادرة.

وتستهدف المرحلة الجديدة من المبادرة المصرية للتنمية المتكاملة (ENID)، تعزيز التكامل مع المبادرات الوطنية، وعلى رأسها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتحسين عملية تبادل المعرفة، وبناء القدرات لتكرار النماذج الناجحة من البرامج والمشروعات المنفذة، والتوسع في الحلول الرقمية في مجال تبادل المعرفة والتعليم الإلكتروني والتسويق والخدمات الأساسية، إلى جانب التركيز على النهوض بالقطاع الخاص وريادة الأعمال وتعزيز دورهما في الأنشطة الإنتاجية والخدمية، ودعم تطوير سلاسل القيمة والتجمعات الإنتاجية من أجل زيادة معدلات التشغيل في صعيد مصر.

من جانبها، قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي: “تعتبر المبادرة المصرية للتنمية المتكاملة (ENID) نموذجًا للتنمية المتكاملة التي تم اختبارها والتأكد من فعاليتها من خلال تأثيرها على أرض الواقع، فتقدم المبادرة نموذجًا فريدًا للاستدامة لدعم تمكين المرأة  اجتماعيًا واقتصاديًا من خلال مشروعات صغيرة ومتوسطة قائمة على الحرف اليدوية بما في ذلك تصميم المجوهرات والملابس الجاهزة ومشروعات أخرى فريدة”.

وأضافت وزيرة التعاون الدولي: "تماشيًا مع التزام الحكومة المصرية بتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة وتوفير فرص العمل، تمكنت المبادرة المصرية للتنمية المتكاملة (ENID) من خفض معدلات الفقر في قنا من خلال التعاون والتنسيق مع المجتمعات المحلية وبالتالي معالجة الأمية والتعليم والصحة والأمن الغذائي، وستشهد الفترة المقبلة تكرارًا وتوسعًا في المشروعات وتوفير فرص عمل وتسهيلات للوصول إلى الخدمات الأساسية المحسنة".

من جهته، أكد أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، أن المبادرة المصرية قدمت نفسها كمركز للمعرفة ومفتاح رئيسي لنشر الخبرات من خلال خلق وزيادة أعداد النماذج الناجحة.  

وأشار فراكاسيتي إلى أن المبادرة أسهمت أيضا - في وقت سابق – في توفير فرص عمل و تمكين المجتمعات المهمشة بما في ذلك النساء والشباب ودعم المشروعات الصغيرة ومتوسطة الصغر وريادة الأعمال والارتقاء بالخدمات الأساسية، متمنيا الاستمرار في العمل مع وزارة التعاون الدولي والمبادرة المصرية للتنمية المتكاملة (ENID)  لتوسيع نطاق خبرتها والاستفادة من النماذج الناجحة وإتاحة الفرصة للجميع.

بدورها، قالت هبة هندوسة، مديرة المبادرة المصرية للتنمية المتكاملة (ENID): "جاهزون لتقديم مسار مستدام للتطوير لجميع الجهات التنموية العاملة في ريف صعيد مصر، فمن خلال التزامنا بمهمتنا نحو التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة والشباب في جنوب مصر، ستستمر المبادرة المصرية للتنمية المتكاملة (ENID) في تنسيق جهودها مع الأولويات الوطنية ودعم المبادرات الحكومية بما في ذلك مبادرة حياة كريمة ومبادرة "فرصة".

وتعمل المبادرة المصرية للتنمية المتكاملة (ENID) في اكثر من 115 قرية بصعيد مصر في ثلاث محافظات مختلفة، وهي قنا والأقصر وسوهاج، وساعدت 25,828 مستفيد ووفرت أكثر من 4000 فرصة عمل.

وشاركت المبادرة المصرية للتنمية المتكاملة (ENID) مع أكثر من 70 منظمة غير حكومية محلية في تعزيز الملكية والمشاركة المجتمعية بين المجتمعات الريفية، كما قامت المبادرة بإحياء وحماية 26 حرفة يدوية مصرية كانت على وشك الانقراض للحفاظ على إرث مصر الثقافي.

الأمم المتحدة الأمم المتحدة الإنمائي في مصر الأمم المتحدة الإنمائي التعاون الدولي الحرف اليدوية الريف المصري المبادرة الرئاسية حياة كريمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد دعوى النادي الأهلي.. قرار عاجل من مجلس الدولة في أزمة كهربا

حديد عز يتراجع بقوة.. مفاجأة بأسعار مواد البناء الآن بعد الهبوط العالمي

حسن المستكاوي يعلق على لقاء صن داونز والوداد

ننشر الصور الأولى لحريق هائل بمعرض شباب مصر في بني سويف

ضربة موجعة للمتلاعبين بأسعار الذهب.. ماذا فعلت البورصة المصرية؟

عذر قهرى.. ميار الببلاوى تفجر مفاجأة جديدة فى قضية وفاء مكى

شوبير يكشف عن فريق مفاجأة يشارك مع الأهلي والوداد بمونديال الأندية 2025

الجنيه يستعيد عافيته.. الدولار يتراجع في العقود الآجلة وسعره الآن بالبنوك

موضوعات متعلقة

صور عريانة على الفيسبوك.. رنا في دعوى طلاق: زوجي سلط عليا ستات لتشويهي|فيديو

دعاء ليلة الإسراء والمعراج .. مفتاح الخيرات ويفك الأسحار ويحميك من كل مكروه

عزيز مرقة في ضيافة «معكم منى الشاذلي».. اليوم

دعاء الزلزال .. ردده يحميك من شر الهزات الأرضية وموت الفجأة

تفاصيل 9 ورش بمعرض الكتاب للنهوض بصناعة النشر في ظل التطور الرقمي

بجوائز قيمتها 2 مليون جنيه.. انطلاق المسابقة العالمية للقرآن.. وزير الأوقاف: كل المشاركون فائزون.. المفتي: آيات الله أدهشت أصحاب الفلسفات.. العبد: من معجزاته أنه نزل بالعربية ويحفظه الأجانب.. صور

البحوث الإسلامية: القرآن ما زال يتعرض لحملات التشويه منذ 14 قرنًا

نضال الشافعي عن دوره في مسلسل "روليت": بنجسد الشكل الإنساني للفنان

ترشيحاتنا

تحمل المرض صابرًا محتسبًا.. أبو العينين ينعي شقيقه: سلاما لروحك الطاهرة

القصير: 7.5 مليار دولار إجمالي صادرات المنتجات الزراعية.. فيديو

ناجح إبراهيم محذرا: إنشاء مفوضية لمكافحة التمييز مدخل للمطالبة بحقوق المثليين

إشارة قوية.. شولتز يستقبل زيلينسكي بدعم كبير لأعوام قادمة

وصول سفن الخدمات البحرية لميناء بورسعيد لإطلاق عملية التموين خلال أيام

الرئيس السيسي يستمع للشرح التفصيلي لعدد من المشروعات بشرق العوينات|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لزيادة الوعي بالسرطان.. سيدة تشارك تجربتها واكتشافه بالمصادفة.. إليك القصة كاملة؟

طريقة عمل صوص البافلو المستخدم مع أجنحة الدجاج

بتعمل 3 حاجات يومية.. ما سر جمال ونضارة بشرة جومانا مراد؟

تنقذ الملايين من السرطان ..قصة حصول مصرية باليابان على أفضل رسالة دكتوراه

فيديو

الأرصاد تحذر من حالة الطقس.. ومفاجأة بنهاية الأسبوع

ضربات متتالية لـ أسعار الذهب.. والجنيه يتعافى أمام الدولار

معلّم كالأب.. طالبات هندسة الأزهر يكرّمن أستاذهن بهذه الطريقة والأخير يرد| فيديوجراف

حرب تغريدات| خبير عربي ينتقد عالم الزلازل الهولندي.. والأخير يرد.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانتخابات التركية.. أردوغان ومنافسوه

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

اﻟﻤﺰﻳﺪ