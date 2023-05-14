الدكاني: البورصة المصرية ليست جهة تسعير الذهب

قال رامي الدكاني، رئيس البورصة المصرية، إن البورصة تعاونت مع الهيئة العامة للرقابة المالية في أطر تشريع صندوق استثمار الذهب، لافتا إلى أن البورصة المصرية ليست جهة تسعير للذهب ولكنها ستعلن السعر الاسترشادي.

وأضاف الدكاني، خلال مؤتمر إطلاق أول صندوق استثمار في الذهب، أن صندوق الاستثمار في الذهب يتيح للمصريين الاستثمار في الذهب دون الحاجة لاقتناء السبائك أو الجنيهات الذهبية، مع ضمان جودة ونقاء الذهب الذي سيحوزه المستثمر في صندوق استثمار الذهب.

من جانبه، قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الرقابة المالية أخذت على عاتقها منذ سنوات تنويع منتجات الاستثمار، ومنها صناديق الاستثمار في الذهب، ومن ثم عملت الرقابة المالية على اتخاذ الإجراءات اللازمة لترخيص صناديق استثمار الذهب، خاصة أن مثل هذه الصناديق جديدة كليا على سوق الاستثمار في مصر.

وأضاف فريد، خلال مؤتمر إطلاق أول صندوق استثمار في الذهب، أن صندوق الاستثمار في الذهب سيطرح وثائق تمكن المستثمرين من الاستحواذ على قيمة من الذهب ذي جودة ونقاء محددة وفقا للوثيقة والتعامل من خلال الوثيقة في عمليات البيع والشراء أو استرداد الأموال وفقا لسعر الذهب أو الحصول على ذهب.