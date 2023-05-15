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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحذير عاجل من ظاهرة مؤثرة.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

عاصفة
عاصفة

كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات القادمة.

وأوضحت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن هناك ارتفاعا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد دافئ على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

 

حالة الطقس

 

وحذرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، من طقس الساعات المقبلة، موضحه أن هناك نشاطا  للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

 

الظاهرة المؤثرة

وأشارت إلى الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إلى أنه تبقى الظاهرة المؤثرة هي الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية وبعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد التي سرعان ما تنقشع. 

 

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وفي ذات السياق، كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس في القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية، ومن خلال هذا التقرير نستعرض لكم أبرز توقعات الأرصاد لطقس الـ 72 ساعة المقبلة، والتي جاءت كالتالي:


وقالت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “ صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، إن  اليوم تشهد البلاد ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة، حيث تسجل العظمى 30 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، وهو ارتفاع بمعدل درجتين مقارنة بالأمس.
 

حالة الطقس
 

كتل هوائية صحراوية


وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن هذا الارتفاع تتأثر به أغلب محافظات الجمهورية؛  بسبب تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية قادمة مش شبه الجزيرة العربية، والتي تعمل على زيادة فترة سطوع أشعة الشمس، وبالتالي زيادة الاحساس بالأجواء الحارة.

 

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن اليوم تسود أجواء حارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد ،و دافئة على المحافظات المطلة على البحر المتوسط، وشديدة الحرارة على جنوب الصعيد وذلك خلال فترات النهار.

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