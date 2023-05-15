عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

طلعوا الصيفي الحرارة تقترب من 40.. مفاجأة في طقس الـ72 ساعة المقبلة

طقس شديد الحرارة
طقس شديد الحرارة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة طقس الـ72 ساعة المقبلة ، إذ تتعرض البلاد لموجة حارة تبدأ من اليوم إذ ترتفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ لتكون اليوم 32 على القاهرة ، فيما تصل إلى نحو 34 على القاهرة يوم الأربعاء.

تقترب من الـ40 

وترتفع درجات الحرارة ضمن حالة طقس الساعات الـ72 المقبلة لتقرب بقوة من الـ 40 درجة على جنوب الصعيد إذ تسجل العظمى يوم الأربعاء على أسوان نحو 39 درجة.

موضوعات متعلقة:
 

ارتفاع مفاجئ في درجات الحرارة .. الأرصاد تحذر من طقس الغد.. تفاصيل

الأرصاد الجوية: نتوقع تحولا كبيرا في طقس الساعات المقبلة

تحذير عاجل من ظاهرة مؤثرة.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

نلبس صيفي ولا شتوي.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس ومفاجأة بنهاية الأسبوع

ظاهرة جوية وحيدة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد ودرجات الحرارة المتوقعة

الذروة في هذا التوقيت.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية بشأن درجات الحرارة

حالة الطقس

حالة الطقس

ويسود خلال الساعات المقبلة ، طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر ـحار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد دافيء على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس

بينما بسود طقس لطيف في أول الليل ، مائل للبرودة في أخره على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ظاهرة جوية 

وعن الظواهر الجوية  اليوم الاثنين ، تتكون شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

 

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين: 

القاهرة الكبرى والوجه البحري

تسجل العظمى 32 درجة، والصغرى 19 درجة.

السواحل الشمالية الغربية

تسجل العظمى 25 درجة، والصغرى 17 درجة.

السواحل الشمالية الشرقية

تسجل العظمى 25 درجة، والصغرى 18 درجة.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر

تسجل العظمى 35 درجة، والصغرى 22 درجة.

شمال الصعيد

تسجل العظمى 33 درجة، والصغرى 18 درجة.

جنوب الصعيد

تسجل العظمى 38 درجة، والصغرى 22 درجة.

 

حالة الطقس
طقس الأرصاد الجوية الأرصاد حالة الطقس هيئة الأرصاد الجوية القاهرة الكبرى درجات الحرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهى التعويم|الدولار يتراجع في العقود الآجلة وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

الذهب يتراجع 500 جنيه دفعة واحدة|مفاجأة غير متوقعة في عيار 21 الآن

البنك المركزي يكشف حقيقة إصدار عملة بلاستيكية فئة الـ 1000 جنيه| تفاصيل

خلى بالك.. ميكروفون واتساب WhatsApp بيتجسس عليك ويسجل كل كلمة.. ازاى تمنعه

ملابس جريئة| ندى الكامل تثير الجدل بهذه الإطلالة.. شاهد

بيراميدز خطفهم.. فرج عامر يفجر مفاجأة بشأن ناشئ وحارس مرمى الزمالك

ظهور نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالألوان في المدارس | صور

الذهاب لجولة ثانية.. أردوغان يتراجع أمام كليشدار بعد فرز 98.02% من الأصوات

موضوعات متعلقة

ارتفاع مفاجئ في درجات الحرارة .. الأرصاد تحذر من طقس الغد.. تفاصيل

موجة استثنائية ذروتها الأربعاء|الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الـ72 ساعة القادمة

الصيف والشتاء معا..الأرصاد تفجر مفاجأة عن حالة طقس الفترة الحالية

تحذير عاجل من الأرصاد السعودية لـ هذه المناطق بالمملكة

نلبس صيفي ولا شتوي.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس ومفاجأة بنهاية الأسبوع

ارتفاع مفاجئ.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الثلاثاء والأربعاء

ترشيحاتنا

حدث ليلا|انهيار أسعار الذهب بعد قرار عاجل من الحكومة.. المنافسة تشتعل في الانتخابات التركية.. الأهلي يستعد لبيع كهربا

بيان فرنسي أوكراني عاجل بشأن فرض عقوبات إضافية على روسيا

طلعوا الصيفي الحرارة تقترب من 40.. مفاجأة في طقس الـ72 ساعة المقبلة

فرز 98.55%.. تراجع ملحوظ لـ أردوغان مقابل كليشدار والاتجاه لجولة انتخابات ثانية

رانيا يوسف الأجرأ.. النجمات يتنافسن على الإطلالة الفرعونية

السعودية.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس الساعات القادمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس جريئة| ندى الكامل تثير الجدل بهذه الإطلالة.. شاهد

طريقة عمل كفتة الفراخ بالبطاطس| بمذاق لا يقاوم

بعد خطوبتها.. إطلالات أثارت الجدل لـ أسماء أبو اليزيد

احذر.. هذه الأعراض تنذر بخطر الإصابة بسرطان الفم

فيديو

نبوءة جديدة .. العالم الهولندي يتوقع حدوث زلازل مدمرة فى هذه البلاد

تنقذ الملايين من السرطان.. مصرية في اليابان تحصد أعلى تكريم |فيديوجراف

ليست المرة الأولى.. ولادة طفلة بعين واحدة تثير الجدل في العراق

افتتحه السيسي.. أهم 6 معلومات لا تعرفها عن مصنع إنتاج البطاطس بالعوينات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوتك يهمنا

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: تعزيز ثقافة الحوار وبناء الجمهوربة الجديدة

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: أخلاق القرية في المجر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ