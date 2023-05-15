طلعوا الصيفي الحرارة تقترب من 40.. مفاجأة في طقس الـ72 ساعة المقبلة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة طقس الـ72 ساعة المقبلة ، إذ تتعرض البلاد لموجة حارة تبدأ من اليوم إذ ترتفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ لتكون اليوم 32 على القاهرة ، فيما تصل إلى نحو 34 على القاهرة يوم الأربعاء.

تقترب من الـ40

وترتفع درجات الحرارة ضمن حالة طقس الساعات الـ72 المقبلة لتقرب بقوة من الـ 40 درجة على جنوب الصعيد إذ تسجل العظمى يوم الأربعاء على أسوان نحو 39 درجة.

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حالة الطقس

حالة الطقس

ويسود خلال الساعات المقبلة ، طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر ـحار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد دافيء على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس

بينما بسود طقس لطيف في أول الليل ، مائل للبرودة في أخره على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ظاهرة جوية

وعن الظواهر الجوية اليوم الاثنين ، تتكون شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين:

القاهرة الكبرى والوجه البحري

تسجل العظمى 32 درجة، والصغرى 19 درجة.

السواحل الشمالية الغربية

تسجل العظمى 25 درجة، والصغرى 17 درجة.

السواحل الشمالية الشرقية

تسجل العظمى 25 درجة، والصغرى 18 درجة.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر

تسجل العظمى 35 درجة، والصغرى 22 درجة.

شمال الصعيد

تسجل العظمى 33 درجة، والصغرى 18 درجة.

جنوب الصعيد

تسجل العظمى 38 درجة، والصغرى 22 درجة.