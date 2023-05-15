قبل غلق باب التقديم.. تعرف على شروط حجز أراضي الإسكان المتوسط

يبحث عدد كبير جدا من المواطنين، عن كيفية حجز أراضي الإسكان المتوسط، التي أتاحتها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، عبر الموقع الالكتروني للهيئة المخصص للحجز.
أراضي الإسكان المتوسط 2023
ويمكن من خلال موقع حجز أراضي الإسكان، الحجز في 9 مدن جديدة، وهي الأراضي ضمن الطرح الثاني لسنة 2023 بعدد من المدن الجديدة، بإجمالي عدد 279 قطعة حتى 15 – 5 – 2023.
- الفيوم الجديدة
- المنيا الجديدة
- بدر
- السادات
- القاهرة الجديدة
- أسيوط الجديدة
- العبور الجديدة
- الشيخ زايد
- العبور
خطوات حجز أراضي الإسكان المتوسط 2023
- - قم بالدخول إلى بوابة خدمات المستثمرين عن طريق الرابط https://assign.newcities.gov.eg، لمعرفة الفرص المتاحة للاستثمار.
- - قم بإنشاء حساب المستثمر على موقع حجز أراضي الإسكان.
- - يجب التأكد من صحة البريد الإلكتروني الذي جرى إدخاله على موقع حجز أراضي الإسكان.
- - قم بإضافة بيانات الشركة الخاصة بالمستثمر على موقع حجز أراضي الإسكان.
- - قم باختيار الفرصة الاستثمارية المرغوب فيها بموقع حجز أراضي الإسكان.
- - يجب رفع جميع البيانات والأوراق الإدارية والأموال المتعلقة بالحجز.
- - قم بدفع مصاريف الدراسة، وستصل رسالة بسداد جدية الحجز.
- - ستصلك رسالة تؤكد الحجز.
- - في النهاية قم بطبع نموذج العرض المالي وتقديمه في مظروف مالي مغلق بمقر هيئة المجتمعات العمرانية في العاصمة الإدارية الجديدة.
- - يتم رفض الطلبات الفردية أو للمنشآت الفردية.
شروط حجز أراضي الإسكان المتوسط 2023
- - ألا يكون قد سبق تخصيص قطعة أرض له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج - الزوجة - والأولاد القصر) بأي من المدن الجديدة سواء كانت في حيازته أو تنازل عنها للغير.
- - ألا يكون قد سبق تخصيص قطعة أرض أو وحدة سكنية له أو لأحد أفراد أسرته الزوج - الزوجة - والأولاد القصر) بأي من المدن ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي سواء كانت في حيازته أو تنازل عنها للغير.
- - يتم رفع المستندات الآتية صورة الرقم القومي (للزوج والزوجة) شهادات ميلاد الأولاد القصر إيصال سداد جدية الحجز ومصاريف الدراسة) على الموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية.
- - في حالة تقدم أكثر من عميل على قطعة الأرض تكون الأولوية لأعلى نسبة استكمال من ثمن الأرض خلال شهر من التخصيص.
- - وفي حالة التساوى يتم الاحتكام للقرعة العلنية بين المتقدمين.
- - يعتبر قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم ١٧٢ بتاريخ ٢٩/٩/٢٠٢٢ يشان وضع آلية للإتاحة الدائمة لقطع الأراضي السكنية الصغيرة الشاغرة بالمدن الجديدة للحجز الفورى والضوابط الواردة فيه مكملة ومتممة للاشتراطات الواردة بهذه الكراسة.
- - تعتبر أحكام القانون رقم (٥٩) لسنة ١٩٧٩ في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة واللائحة العقارية للهيئة وتعديلاتها - وكذلك أحكام قانون التمويل العقاري رقم ١٤٨ لسنة ٢٠٠١ ولائحته التنفيذية وقرارات البنك المركزي الصادرة في هذا الخصوص والقانون ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية | مكملة ومتممة للاشتراطات الواردة بهذه الكراسة فيما لم يرد به نص فيها.
- - يعتبر الإعلان وكراسة الشروط جزءا لا يتجزأ من عقد البيع ومكملا لأحكامه.
- - قطع الأراضي المعروضة للبيع مخصصة للاستخدام السكني فقط ولا يحق للمشتري أو خلفه العام أو الخاص تغيير الاستخدام المخصص من أجله الأرض وفي حالة مخالفة ذلك يتم تطبيق اللائحة العقارية للهيئة بهذا الشأن مع فسخ العقد دون تنبيه أو إنذار او استصدار حكم قضائي واتخاذ الإجراءات المترتبة على فسخ العقد طبقًا " للقواعد المعمول بها في هذا الشأن حيث إنه تم تحديد أسعار بيع قطع الأراضي للاستخدام السكني فقط".
- - يقر المتقدم للحجز بأنه قد اطلع على كافة الشروط والمواصفات والبيانات والمعلومات ووافق عليها وأن تقدمه للحجز بعد سداد مقدم الحجز بمثابة موافقة نهائية على هذه الشروط.
- - جميع المستندات المقدمة لحجز قطعة الأرض محل طلبي وكافة البيانات المحررة باستمارة الحجز صحيحة وتحت مسئوليتي وفي حالة ظهور ما يخالف ذلك اكون مسئول عن ذلك كامل المسئولية الجنائية والمدنية ويحق للهيئة الغاء كافة إجراءات الحجز أو التخصيص دون حاجة إلى إنذار أو إخطار واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحفظ حقوقها.
- - أن عنوان المراسلات الموضح بهذا الطلب هو محلى المختار واية مراسلات أو مخاطبات أو إعلانات ترسل لى على هذا العنوان تعتبر صحيحة ونافذة ومنتجة لكافة آثارها القانونية.
- - إنني عاينت قطعة الأرض محل طلبي المعاينة التامة النافية للجهالة وقبلتها بحالتها الراهنة.
- - أتعهد بالتزامي التام باستكمال نسبة السداد من إجمالي قيمة الأرض المتقدم لحجزها وتخصيصها لى بنسبة الاستكمال التي أبديت رغبتي السداد بها والمدونة بمعرفتى باستمارة الحجز " وصادف ذلك قبول الهيئة السداد بهذه النسبة، ولا يحق لى تغيير تلك النسبة حتى تمام سداد قيمة الأرض، وفقا للمواعيد الموضحة بإخطار التخصيص.
- - ما لم يرد بشأنه نص خاص في تلك الشروط تخضع للأسس والقواعد المعمول بها بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وكافة القوانين ذات الصلة واللائحة العقارية وتعديلاتها المعمول بها بالهيئة والأجهزة وكذا كافة القرارات والقواد المتبعة في هذا الشأن دون اعتراض الحاجز لقطعة الأرض حاليا أو مستقبلًا.
- - أن يكون المتقدم للحجز شخصًا طبيعيًا مصري الجنسية وليس شخصا معنويًا (شركة أو مؤسسة).
- - أن لا تقل سن المتقدم عن العام في تاريخ بدء الحجز.
- - وفي حالة مخالفة ذلك وتقدم كل من (الزوج - الزوجة) لحجز قطعة أرض لكل منهما في مدينة واحدة أو أكثر من مدينة أو أكثر من مستوى قطع أراضي الإسكان المعروضة يتم استبعادهما من الحجز. حق للأسرة (الزوج - الزوجة - الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من قطعة أرض واحدة بالمدن المعلن عنها.