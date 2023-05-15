قبل غلق باب التقديم.. تعرف على شروط حجز أراضي الإسكان المتوسط

يبحث عدد كبير جدا من المواطنين، عن كيفية حجز أراضي الإسكان المتوسط، التي أتاحتها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، عبر الموقع الالكتروني للهيئة المخصص للحجز.

أراضي الإسكان المتوسط 2023

ويمكن من خلال موقع حجز أراضي الإسكان، الحجز في 9 مدن جديدة، وهي الأراضي ضمن الطرح الثاني لسنة 2023 بعدد من المدن الجديدة، بإجمالي عدد 279 قطعة حتى 15 – 5 – 2023.

الفيوم الجديدة المنيا الجديدة بدر السادات القاهرة الجديدة أسيوط الجديدة العبور الجديدة الشيخ زايد العبور

خطوات حجز أراضي الإسكان المتوسط 2023

- قم بالدخول إلى بوابة خدمات المستثمرين عن طريق الرابط https://assign.newcities.gov.eg، لمعرفة الفرص المتاحة للاستثمار. - قم بإنشاء حساب المستثمر على موقع حجز أراضي الإسكان. - يجب التأكد من صحة البريد الإلكتروني الذي جرى إدخاله على موقع حجز أراضي الإسكان. - قم بإضافة بيانات الشركة الخاصة بالمستثمر على موقع حجز أراضي الإسكان. - قم باختيار الفرصة الاستثمارية المرغوب فيها بموقع حجز أراضي الإسكان. - يجب رفع جميع البيانات والأوراق الإدارية والأموال المتعلقة بالحجز. - قم بدفع مصاريف الدراسة، وستصل رسالة بسداد جدية الحجز. - ستصلك رسالة تؤكد الحجز. - في النهاية قم بطبع نموذج العرض المالي وتقديمه في مظروف مالي مغلق بمقر هيئة المجتمعات العمرانية في العاصمة الإدارية الجديدة. - يتم رفض الطلبات الفردية أو للمنشآت الفردية.

شروط حجز أراضي الإسكان المتوسط 2023