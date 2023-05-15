ترقب غربي.. رجب طيب أردوغان يواجه أصعب اختبار سياسي منذ عقدين

عرضت فضائية العربية تقرير فيديو عن مواجهة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لأصعب اختبار سياسي له منذ عقدين، حيث دخل الرئيس التركي أردوغان في أصعب اختبار، وذلك بعدما أخفق في تحقيق الفوز على منافسه، حيث أن مرشح المعارضة هو كمال كليتشدار أوغلو.

وتابع التقرير، أنه وللمرة الأولى في تاريخ تركيا ستجري انتخابات الإعادة في 28 مايو الجاري، أردوغان يخوض معركة البقاء بالسلطة في ظل تداعيات أزمة الزلزال والأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد، وعلى الجانب الأخر تعقد الانتخابات وسط ترقب غربي ودولي لاسيما أن هناك غضبا أمريكيا من أردوغان، لاستفادته من الحرب الروسية الأوكرانية.

غضب أوروبي من أردوغان

وكشف التقرير، أنه إضافة إلى الغضب الأوروبي بسبب تعطيل دخول السويد الدخول إلى حلف الناتو، يبدو الأمر وكأن الغرب يأمل في سقوط أردوغان.