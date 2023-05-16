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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير: يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل قانوني بعد الحصول على حق الملكية الفكرية

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي

قال الدكتور حسام لطفي مقرر لجنة حماية الملكية الفكرية بالمجلس الأعلى للثقافة حيث أن الحاسب الألى كان يعمل بتقنية " التفكير العميق" ولكن الأن يعمل بتقنية " التزييف العميق"، حيث أن هذه التقنية بدأت مؤخرا عندما يتم تسجيل الحفلات بث مباشر بحضور أم كلثوم وعبد الحليم.


وأضاف  "لطفي " خلال مداخلة هاتفيه مع الإعلامي " تامر امين " ببرنامج " أخر النهار " المذاع على فضائية " النهار"، بأن هذه التكنولوجيا تستطيع أن تفتعل فيديو لدويتو بين مغنين بدون غنائهم بأصواتهم الأصلي كدويتو لشيرين وحسين الجسمي،  وأن التطور الكبيرفى العالم  بدأ عن طريق أستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي حين قاموا برسم لوح وصور لفنانين كبار بهذه التقنية وعندما قاموا ببيع لوحه بثمن 64 ألف دولار، وأيضا أفتعال أفلام بدون الأستعانة بفنانين حقيقين بأجسادهم داخل الفيلم كل ذلك من تقنية الذكاء الأصطناعي.

 

وأشار مقرر لجنة حماية الملكية الفكرية إلى أن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لا يلغي العنصر البشري وهذه ليست النهاية، لأنه يمكن الأستعانة بالمطربين داخل الأفراح والمناسبات، وانه منذ ثلاثون عام تم تركيب صوت " مارجريت تاتشر" على أغنية شهيرة، وأن الذكاء الأصطناعي يمكن أستخدامه بشكل قانوني حين الحصول على حق الملكية الفكرية.

 

 

 

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