المشدد 3 سنوات لأمين مخزن طبي في القليوبية وتغريمه 173 ألف جنيه

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية، الدائرة الثانية، بالسجن المشدد 3 سنوات لأمين مخزن مركز طبي عثمان التابع لإدارة غرب شبرا الخيمة للشئون الصحية وغرامة بقيمة المبلغ الذى قام باختلاسه بقيمة 173 ألف و871 جنيه ورد مبلغ مساوى له.

وتضمن أمر الإحالة فى القضية رقم ۲۲۹۷ لسنة ۲۰۲۱ جنايات قسم أول شبرا الخيمة المقيدة برقم ٤٨ لسنة ۲۰۲۱ كلى جنوب بنها والمقيدة برقم ٤٩٤ لسنة ۲۰۲۰ أموال عامة طنطا، أنه فى غضون الفترة من ۲۰۱۷/۱/۱۰ وحتى ۲۰۱۸/۳/۳۱ ، قيام " عادل ب.ذ" ٦٠ سنة أمين مخازن مركز طبى عثمان مقيم ش طه أبو طالب - مسطرد - ثان شبرا الخيمة، بصفته موظفاً عاماً ومن الأمناء على الودائع " أمين مخزن مركز طبي عثمان التابع لإدارة غرب شبرا الخيمة للشئون الصحية " اختلس أموالاً قدرها ١٥۳۳۲٦,٩۰ جنية (فقط مائة وثلاثة وخمسون الفا وثلاثمائة وستة وعشرون جنيها وتسعون قرشا ( جملة قيمة الألبان المباعة والمملوكة لجهة عمله سالفة الذكر والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته وصفته أنفتي البيان بأن حصل قيمة تلك الالبان ولم يوردها لجهة عمله واختلسها لنفسه وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات حيث ارتكب الجريمة موضوع الوصف السابق مما ألحق بأموالها ومصالحها ضرراً جسيماً تمثل في قيمة المبلغ المختلس وفوائده بإجمالي مبلغ ۱۷۳.۸۷۱,۹۰ جنيه ( مائة وثلاثة وسبعون ألفا وثمانمائة وواحد وسبعون جنيها وتسعون قرشا) وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.