المشدد 15 عاما للمتهم بالتعدي على صبي بالقليوبية

قضت محكمة جنايات بنها بالقليوبية، الدائرة الثانية، بالسجن المشدد لمدة 15 عاما لشخص لاتهامه بالتعدى علي طفل بدائرة مركز بنها بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 4825 لسنة 2022 جنایات مركز بنها، والمقيدة برقم 1112لسنة 2022 كلي شمال بنها، أن المتهم "أ م أ"، وشهرته القماش، لأنه بدائرة مركز بنها، بأن قام المتهم بالتعدي علي المجني عليه الطفل "أ أ ب"، والذي لم يبلغ من العمر 18 سنة ميلادية، مستغلاً حداثة سنه، حال كونه من المتولين ملاحظته ومن له السلطة عليه، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهم عرض طفلا وهو المجني عليه سالف الذكر للخطر بأن تسبب في تعرض أخلاقه وصحته للخطر، مرتكبا الجريمة المار بيانها مما هدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.