لديه عين ثالثة.. رسالة من رغدة لـ عادل إمام في عيد ميلاده|خاص

حرصت الفنانة رغدة على توجيه رسالة تهنئة إلى الزعيم عادل إمام بـ عيد ميلاده من خلال موقع صدى البلد، وقالت:" كل عام وأنت زعيم الفن".

وتابعت:" عادل إمام فنان شامل ولن يتكرر، ودقيق ومنظم ويهتم بكل من حوله، وأنا لم أر في حياتي ممثلا منضبطا مثل عادل إمام في المسرح وهذا سر نجاحه، وهو بارع في قراءة البشر أو كما نقول لديه عين ثالثة، وهو تركيبة خاصة وليس مغرورا على الإطلاق ويفرش لأصدقائه الإفيهات على المسرح ويظهرهم.

عادل امام

ولد الزعيم عادل إمام بقرية شها مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، ونظرا لظروف عمل والده بأحد المصانع الحكومية بالقاهرة اضطرت الأسرة المجيء إلى القاهرة والعيش داخل حي السيدة زينب.والتحق عادل امام بكلية الزراعة حيث بدأ مشوار الفن من خلال مسرح الجامعة عندما تعرف على صديق رحلة الكفاح سعيد صالح وبدأو في تقديم بعض الأعمال على مسرح كلية الزراعة.

بداية مشوار عادل إمام

وبدأ الزعيم عادل إمام مشواره الفني بشكل رسمي عندما التحق بفرقة التلفزيون المسرحية عام 1962 وهو لايزال طالبا في الجامعة وتم إسناد بعض الأدوار الصغيرة له، إلا أنه استطاع من خلالها أن يلفت الأنظار إليه بطريقته المعهودة والتى كانت سببا في شهرته.

وبعدها اختار فؤاد المهندس عادل إمام لتقديم دور السكرتير في مسرحية أنا وهو وهي وكانت بداية الانطلاقة الحقيقية له خاصة وأن شخصية السكرتير أحدثت ضجة كبيرة لدى الجمهور وبدأت بعدها النجاحات تتوالى، وازداد طلب المنتجين على عادل إمام.