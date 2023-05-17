عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لديه عين ثالثة.. رسالة من رغدة لـ عادل إمام في عيد ميلاده|خاص

رغدة - عادل إمام
رغدة - عادل إمام

حرصت الفنانة رغدة على توجيه رسالة تهنئة إلى الزعيم عادل إمام بـ عيد ميلاده من خلال موقع صدى البلد، وقالت:" كل عام وأنت زعيم الفن".

وتابعت:" عادل إمام فنان شامل ولن يتكرر، ودقيق ومنظم ويهتم بكل من حوله، وأنا لم أر في حياتي ممثلا منضبطا مثل عادل إمام في المسرح وهذا سر نجاحه، وهو بارع في قراءة البشر أو كما نقول لديه عين ثالثة، وهو تركيبة خاصة وليس مغرورا على الإطلاق ويفرش لأصدقائه الإفيهات على المسرح ويظهرهم.

عادل امام

ولد الزعيم عادل إمام بقرية شها مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، ونظرا لظروف عمل والده بأحد المصانع الحكومية بالقاهرة اضطرت الأسرة المجيء إلى القاهرة والعيش داخل حي السيدة زينب.والتحق عادل امام بكلية الزراعة حيث بدأ مشوار الفن من خلال مسرح الجامعة عندما تعرف على صديق رحلة الكفاح سعيد صالح وبدأو في تقديم بعض الأعمال على مسرح كلية الزراعة.

أخبار الفن| رسالة حب للزعيم عادل إمام في عيد ميلاده.. رانيا يوسف تقص شعرها.. واتهام زوجة حسن أبو الروس بالسرقة

في عيد ميلاده.. لبلبة: الزعيم عادل إمام أيقونة فنية وفخر للفن العربى

بداية مشوار عادل إمام 

وبدأ الزعيم عادل إمام مشواره الفني بشكل رسمي عندما التحق بفرقة التلفزيون المسرحية عام 1962 وهو لايزال طالبا في الجامعة وتم إسناد بعض الأدوار الصغيرة له، إلا أنه استطاع من خلالها أن يلفت الأنظار إليه بطريقته المعهودة والتى كانت سببا في شهرته.

وبعدها اختار فؤاد المهندس عادل إمام لتقديم دور السكرتير في مسرحية أنا وهو وهي وكانت بداية الانطلاقة الحقيقية له خاصة وأن شخصية السكرتير أحدثت ضجة كبيرة لدى الجمهور وبدأت بعدها النجاحات تتوالى، وازداد طلب المنتجين على عادل إمام.

الزعيم عادل امام عادل إمام زعيم الفن الفنانة رغدة المسرحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اتحاد الكرة يعتمد عدم انسحاب الزمالك من السوبر المصري.. خاص

قرار عاجل في الأهلي بشأن عقوبات الكاف قبل مواجهة الترجي

الدولار ينهار في السوق السوداء|سعر الأخضر الآن والخسائر المتوقعة للمتعاملين خلال 24 ساعة

انخفاض أسعار الذهب الأن.. وعيار 21 مفاجأة

قرار عاجل من المحكمة ضد مرتضى منصور في اتهامه بسب الخطيب وشوبير

بعد نشر قرار الرئيس رسميًا.. تفاصيل وجدول زيادة المعاشات 15%

نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الثاني .. اعرف نتيجتك الآن

قبل مواجهة الترجي | الكاف يصدم الأهلي بعقوبات قاسية

موضوعات متعلقة

تيام مصطفى قمر يكشف أسباب قبوله فيلم الصف الأخير

سلوى عثمان: الشباب أصبحوا مطلعين وصعب السيطرة عليهم بالطرق القديمة

إنجي المقدم: تحمست لفيلم كاملة لقضاياه الحساسة وجرأته| فيديو

مصطفى قمر يرقص مع نجله.. صور من العرض الخاص لفيلم الصف الأخير

تفاصيل عرض خمسة أفلام من أربع دول عربية في أيام القاهرة السينمائية

عرض الفيلم السوداني القصير طنين بمهرجان الفيلم الإفريقي

مصطفى قمر يرقص مع ابنه تيام في العرض الخاص لفيلم الصف الأخير

مد فترة استقبال العروض في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي| تفاصيل

ترشيحاتنا

بداية النهاية لـ الأخضر .. مستثمر أمريكي كبير يعلن اقتراب انهيار الدولار

أوكرانيا تعلن استعدادها لـ مبادرة سلام أفريقية لوقف الحرب الروسية

فتح باب التحويلات في المدرسة المصرية الدولية بالتجمع الخامس على هذا الرابط

لديه عين ثالثة.. رسالة من رغدة لـ عادل إمام في عيد ميلاده|خاص

دولة أوروبية تكشف عن مفاجأة بشأن انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو

بعد إصابته بـ الصليبي | قرار رسمي في الزمالك بشأن الونش

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب صورة.. فيديو يوثق خناقة عنيفة بين عائلتين في ملاهي ديزني بأمريكا

علامة تحذيرية قد تشير لإصابة الطفل بسكتة دماغية

الخاطف شخص صادم.. فيلم يلم شمل فتاة بوالدها بعد 7 سنوات من اختطافها

يتخطى 40 ألف جنيه.. سعر فستان نجوى كرم يثير الجدل

فيديو

في عيد ميلاده.. لبلبة: الزعيم عادل إمام أيقونة فنية وفخر للفن العربى

مرتضى منصور يعود إلى الزمالك في حالة واحدة.. وقرار عاجل من المحكمة

فرمه باللودر .. تفاصيل مؤلمة في حادث دهس سائق لمهندس

انهيار الدولار في السوق السوداء | ماذا يحدث ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الإصلاح المتدرج

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: طب الغردقة وقسطرة القلب

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. تفهُم الابتلاء ( 2 )

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك خفرع إله الشمس

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوتك يهمنا

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: تعزيز ثقافة الحوار وبناء الجمهوربة الجديدة

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: أخلاق القرية في المجر

اﻟﻤﺰﻳﺪ