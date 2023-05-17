أخبار الفن| رسالة حب للزعيم عادل إمام في عيد ميلاده.. رانيا يوسف تقص شعرها.. واتهام زوجة حسن أبو الروس بالسرقة

نشر قسم الفن عددًا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية ..

ليلى علوى: عادل إمام نجم كبير على مر الزمان.. خاص

وجهت الفنانة ليلى علوى رسالة إلى الفنان عادل إمام فى عيد ميلاده والذى تعتبره أيقونة فنية مهمة فى تاريخ السينما.

وقالت ليلى علوى فى تصريح خاص : عادل إمام نجم كبير على مر الزمان، أعماله أيقونات مهمة في تاريخ السينما، ومنقدرش نغفل عن التريو هو ووحيد حامد وشريف عرفه عملولنا أفلام في الذاكرة دايما وهتفضل خالدة من جمال موضوعاتها والطريقة اللي تناولوها بيها والتى حتى الان نشاهدها وتمتعنا وتمسنا دائما.

فى ذكراها.. قصة حب وردة وبليغ حمدى الملهمة وتفاصيل تحريضه على زوجها الأول

تحل اليوم ذكرى رحيل الفنانة وردة ، التى قدمت عديد من الأعمال الفنية التى تعد علامة فى تاريخ الغناء العربى ، وتظل أغانيها محفورة فى وجدان المستمع العربى.

وكونت وردة وبليغ حمدى، ثنائى ناجح فى الغناء كما ربط بينهما قصة حب قوية كللت بالزواج، رغم حبهما الشديد إلا أنها انتهت بالانفصال وهو ما نرصده فى التقرير التالى.

حراسات وجناح خاص.. شروط عادل إمام لعرض مسرحياته خارج مصر

يحتفل اليوم الفنان الكبير عادل إمام بعيد ميلاده، حيث يعد واحدا من أهم الفنانين في تاريخ الفن المصري، كما يتمتع بشعبية عربية لم يحظ بها أي فنان مصري آخر.

عادل إمام كان الفنان الجماهيري الأول في الدول العربية ، والتي كانت تحرص علي استضافته لعرض مسرحياته، كما كان يقوم عدد كبير من الشخصيات العربية المرموقة بالحضور خصيصا إلي القاهرة لمشاهدة أعماله المسرحية .

الزعيم والزعماء.. قصة كلب السادات هديته لـ عادل إمام ولقائه بالرئيس السيسى

استطاع الزعيم عادل إمام من خلال إبداعاته الفنية أن يخرج إلى العالم العربى ليقدمها للشعب العرب الذى كان يعشق إبداعاته، ولذلك حفر اسم عادل إمام فى أذهان وعقول وقلوب الشعوب العربية، ما دفع القيادات والرؤساء العرب لتكريمه فى عديد من المحافل المختلفة وتنصيبه كسفير للنوايا الحسنة.

شيرين سيف النصر: أجمل أيام حياتي عشتها مع عادل إمام

يحتفل الفنان الكبير عادل إمام بعيد ميلاده اليوم، حيث يعد من أهم الفنانين في تاريخ الفني المصري ، واستطاع على مدار مشواره الفني الطويل أن يظل متربعا على القمة .

عادل إمام كان الفنان الجماهيري الأول في الدول العربية ، والتي كانت تحرص علي استضافته لعرض مسرحياته، كما كان يقوم عدد كبير من الشخصيات العربية المرموقة بالحضور خصيصا إلي القاهرة لمشاهدة أعماله المسرحية .

التكييف سبب طلاقي وقصيت شعري للانفصال.. رانيا يوسف تفجر مفاجآت عن زيجاتها

فجرت الفنانة رانيا يوسف العديد من المفآجات حول علاقتها بأزواجها، وذلك خلال لقائها فى برنامج The Blind Date Show.

وقالت رانيا يوسف: أنا مطلقة من 5 سنين، وعايزة مروحة سقف لإن عندى مشكلة مع التكيف صيف وشتا، والتكييف كان أحد أسباب طلاقى الأول وهو كان قرارا صعبا للغاية لأن الزواج استغرق 5 سنوات لأنى كنت أحبه، وحتى اتمكن من اتخاذ قرار الطلاق قمت بقص شعرى.

الصور الأولى من فيلم أولاد حريم كريم.. شاهد

بدأ صناع فيلم أولاد حريم كريم تصوير العمل ، والذي يعد الجزء الثاني من فيلم حريم كريم ، والذي سبق ان عرضت منذ عدة سنوات .

ومن المقرر ان تشارك عدد من الفنانات اللاتي شاركن في الجزء الاول بجانب مصطفي قمر ، وهم داليا البحيري وبسمة وعلا غانم .

المواقف الصعبة بتبين معادن الناس.. أول تعليق لـ«مي سليم» بعد حادث السيارة

نشرت الفنانة مى سليم، تعليقا، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، تطمئن فيه جمهورها عليها، بعد تعرضها لحادث سيارة.

رانيا فريد شوقي: سعدت بتجربتي الوحيدة مع عادل إمام في عوالم خفية

وجهت الفنانة رانيا فريد شوقي، رسالة إلى الفنان عادل إمام وذلك بمناسبة احتفاله بعيد ميلاده حيث جمعهما مسلسل واحد وهو بعنوان “عوالم خفية”.

وقالت رانيا فريد شوقى فى تصريح خاص لصدى البلد: "كل سنة وانت طيب.. الزعيم عادل إمام واحد من النجوم الذين لابد أن نفتخر بهم وقد تعاونت معه فى عمل واحد وهو مسلسل عوالم خفية وكنت سعيدة به".

فنان عالمى يتهم زوجة حسن أبو الروس بسرقة لوحاته الفنية

تعرضت المصممة غادة والى، زوجة الفنان حسن أبو الروس، إلى اتهام خطير بسرقة لوحات الفنان العالمى جريجورى كوراسوف، حيث اتهمها وإحدى شركات المياه الغازية بسرقة لوحاته وتنفيذ بعض التعديلات عليها من أجل وضعها فى محطات المترو.

في عيد ميلاده.. لبلبة: الزعيم عادل إمام أيقونة فنية وفخر للفن العربى

وجهت الفنانة لبلبة رسالة الى الفنان عادل، إمام بمناسبة عيد ميلاده ، مؤكدة أنه يعد أيقونة فنية وفخر للفن العربى ككل.

وقالت لبلبة فى تصريح خاص لـ “صدى البلد” : كل سنة وانت طيب يا عدولة يا زعمنا.. تشرفت بالعمل معك فى عديد من الاعمال السينمائية والتليفزيونية وكنت محوظة بالعمل معك واستفدت كثيرا من جماهيريتك.