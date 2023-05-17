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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد إدانته بالفساد.. محكمة فرنسية تقضي بسجن الرئيس السايق ساركوزي 3 سنوات

السجن 3 سنوات للرئيس
السجن 3 سنوات للرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي

رصدت فضائية العربية تقرير فيديو عن صدور قرار من المحكمة الفرنسية بسجن الرئيس السابق نيكولا ساركوزي 3 سنوات، حيث انها محكمة أستئناف فى باريس تؤيد حكما بسجن نيكولا ساركوزي ل 3 سنوات واحدة منها مع النفاذ بعد غدانته بالفساد واستغلال النفوذ.

 

وأوضحت المحكمة ان الرئيس الفرنسي الأسبق سيرتدي سوارا إلكترونيا بدلا من دخول السجن في السنة الثالثة، مصيفا التقرير أن ساركوزي كان خسر طعنا على الحكم الصادر في عام 2021.

محاولات تقاضية لرشوة

ووفقا لوكالة رويترز: فإن المحكمة الفرنسية أدانت ساركوزي عام 2021 بمحاولة تقاض رشوة بعد ترك منصبه، وإستغلال النفوذ مقابل معلومات سرية حول تحقيق في الشؤون المالية لحملته الإنتخابية عام 2007.


وتابع التقرير، أن المحكمة أصدرت حكما بحرمان ساركوزي من حقوقه المدنية لثلاث سنوات الأمر الذي يجعله غير مؤهل لأي أنتخابات، وفيما ينفي ساركوزي صاحب ال 68 عاما الذي ترأس فرنسا بين 2007 و2012 أرتكاب أي مخالفات.

 

المحكمة الفرنسية الرئيس السابق نيكولا ساركوزي الفساد 3 سنوات إستغلال النفوذ انتخابات

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