عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

محلية النواب توصي بتغيير مسمى تخصيص استاد نجع حمادي إلى ملاعب مركز الشباب

إجتماع لجنة الإدارة
إجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب

أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني بتقديم مديرية الشباب والرياضة بقنا طلبا لتغيير مسمى استاد نجع حمادي الرياضي الى ملاعب تابعة لمركز شباب نجع حمادي لفض الاشتباك.

وطالبت النائبة رحاب الغول محافظة قنا بإدراج أعمال تطوير إستاد نجع حمادي الرياضي بالخطة الاستثمارية للمحافظة بالرغم من أنه يخدم خمسة مراكز بالمحافظة ويُعد المتنفس الوحيد للشباب، حيث تم هدم السور ومدرجات الملعب منذ فترة، مع العلم أنه يوجد به ملعب رئيسي وحمام سباحة، ومن الممكن الاستفادة من الاستاد في تعظيم موارد المحافظة بإنشاء محلات في السور الخاص به وتأجيرها.

من جانبه أكد اشرف انور رئيس مجلس ومدينه نجع حمادي بقنا ان الاستاد مقام علي مساحة حوالي 1600 متر ، وأن المحافظ اللواء أشرف الداودي لايألو جهدا في تقديم الدعم الشامل لكل الانشطه الشبابيه والرياضيه بالاضافة الى الدعم ، لكل القيادات التنفيذيه في الوحدات المحلية لتنفيذ خطة القياده السياسية في الجمهورية الجديدة.

من جهته علق ايهاب الابياري مديرعام الانشاءات بوزارة الشباب والرياضه أن هناك قرارا صدر من رئيس الوزراء بإنشاء استاد نجع حمادى وان هناك إشكالية قائمة لابد من حلها أن الموجود علي أرض الواقع هو مركز شباب نجع حمادى ويتطلب تغيير الوصف في التخصيص الحكومى.

من جهته أكد الدكتور عمرو موسي مدير مديرية الشباب والرياضة بقنا أن المحافظة داعمة لجهود الشباب والرياضه بشكل كبير وأنه تم الانتهاء من عدد من مراكز الشباب بالمحافظة بنسبة 80% .

وتابع مدير مديريه الشباب والرياضه بقنا أنه يوم الأحد سيكون هناك خطاب علي مكتب محافظ قنا ، بطلب لتغيير مسمى التخصيص من استاد نجع حمادي الرياضي الي ملاعب مركز شباب نجع حمادي ، حتى يتسنى لنا اتخاذ الإجراءات الفوريه للبدء في العمل.

لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب مديرية الشباب والرياضة استاد نجع حمادي الرياضي قنا حمام سباحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نقابة الفلاحين تطرح عجولا للأضاحي بأسعار مخفضة.. اعرف الكيلو بكام

العاصفة تقترب| تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

أنا ظالمة ومفترية .. رسالة غامضة من زوجة نجم الأهلي تثير الجدل

أسعار الذهب اليوم الجمعة 19- 5 - 2023

المتسولة طلعت مليونيرة| الجزار خلص عليها وابنتها في إمبابة من أجل ثروتهما.. تمتلك 4 عقارات

عيب اللي حصل|تعليق غاضب من الغندور عقب تتويج يد الزمالك بـ"الكؤوس الإفريقية"

تعليق مثير من خالد الغندور بعد فوز يد الزمالك على الأهلي

شوبير يعلن قرب فسخ تعاقد سموحة مع نجم الأهلي السابق

ترشيحاتنا

مجموعة الموت|رسالة تحذيرية من بركات بشأن مشاركة الزمالك في البطولة العربية

سد النهضة.. متحدث الرئاسة: مصر لا تفريط في حقها

الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على روسيا

خطة النواب تناقش مشروع موازنة البرامج والأداء لدواوين عدد من الوزارات..الاثنين

سلاح الجو الأوكراني يعلن تدمير صواريخ "كروز" روسية

شوبير يعلن قرب فسخ تعاقد سموحة مع نجم الأهلي السابق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 كيلو في أسبوع .. مشروب لإنقاص الوزن بدون مجهود

الأغلى في العالم.. فنجان قهوة يبكي متناوليه.. اعرف القصة؟

مين الأجمل.. شاهد| منى زكي بنفس فستان سعاد حسني تثير الجدل بالفيسبوك

نشرة الصحة والمرأة.. كارثة أيتن عامر في صالون التجميل وتحذير من توجيه المروحة على جسمك خلال النوم وطريقة عمل سلطة البطاطس

فيديو

سحب الهاتف ومشادة نجل الزعيم .. ماذا جري في عيد ميلاد عادل إمام /فيديوجراف

استخدام صوت أم كلثوم.. ماذا قال أهل الفن عن الذكاء الاصطناعي/ فيديو جراف

فشل في الاعتداء عليها فتخلص من زوجها| جريمة تهز المنوفية

ابن عادل إمام سحب الهاتف من الزعيم | اعرف حقيقة القصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عزة عاطف

عزة عاطف تكتب: من الميكروباص للسوشيال ميديا.. أبالله وآياته تستهزئون !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 75 عاما على النكبة ومازالت الأرض محتلة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: اليوم العالمي للأسرة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الإصلاح المتدرج

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: طب الغردقة وقسطرة القلب

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. تفهُم الابتلاء ( 2 )

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك خفرع إله الشمس

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ