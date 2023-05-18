محلية النواب توصي بتغيير مسمى تخصيص استاد نجع حمادي إلى ملاعب مركز الشباب

أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني بتقديم مديرية الشباب والرياضة بقنا طلبا لتغيير مسمى استاد نجع حمادي الرياضي الى ملاعب تابعة لمركز شباب نجع حمادي لفض الاشتباك.

وطالبت النائبة رحاب الغول محافظة قنا بإدراج أعمال تطوير إستاد نجع حمادي الرياضي بالخطة الاستثمارية للمحافظة بالرغم من أنه يخدم خمسة مراكز بالمحافظة ويُعد المتنفس الوحيد للشباب، حيث تم هدم السور ومدرجات الملعب منذ فترة، مع العلم أنه يوجد به ملعب رئيسي وحمام سباحة، ومن الممكن الاستفادة من الاستاد في تعظيم موارد المحافظة بإنشاء محلات في السور الخاص به وتأجيرها.

من جانبه أكد اشرف انور رئيس مجلس ومدينه نجع حمادي بقنا ان الاستاد مقام علي مساحة حوالي 1600 متر ، وأن المحافظ اللواء أشرف الداودي لايألو جهدا في تقديم الدعم الشامل لكل الانشطه الشبابيه والرياضيه بالاضافة الى الدعم ، لكل القيادات التنفيذيه في الوحدات المحلية لتنفيذ خطة القياده السياسية في الجمهورية الجديدة.

من جهته علق ايهاب الابياري مديرعام الانشاءات بوزارة الشباب والرياضه أن هناك قرارا صدر من رئيس الوزراء بإنشاء استاد نجع حمادى وان هناك إشكالية قائمة لابد من حلها أن الموجود علي أرض الواقع هو مركز شباب نجع حمادى ويتطلب تغيير الوصف في التخصيص الحكومى.

من جهته أكد الدكتور عمرو موسي مدير مديرية الشباب والرياضة بقنا أن المحافظة داعمة لجهود الشباب والرياضه بشكل كبير وأنه تم الانتهاء من عدد من مراكز الشباب بالمحافظة بنسبة 80% .

وتابع مدير مديريه الشباب والرياضه بقنا أنه يوم الأحد سيكون هناك خطاب علي مكتب محافظ قنا ، بطلب لتغيير مسمى التخصيص من استاد نجع حمادي الرياضي الي ملاعب مركز شباب نجع حمادي ، حتى يتسنى لنا اتخاذ الإجراءات الفوريه للبدء في العمل.