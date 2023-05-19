الحبس 5 سنوات لأمريكي لفراره بسيارته وشرطي متعلق بها| فيديو

كشفت فضائية العربية تقرير فيديو عن إصدار حكم بالحبس لأميركي 5 سنوات لفراره بسيارته وشرطي متعلقا بها.

قضت السلطات الأميركية بحبس سائق سيارة مدة 5 سنوات بعد عامين من واقعة فراره خلال تشبث شرطي فوق سيارته في محاولات لإيقافه في ولاية أيوا، نشرت الشرطة للفيديو حديثا مؤكدة أنه كانت هناك مذكرة توقيف بحق السائق دينيس غيدر مكارتي الذ حاول الفرار من المكان قبل أن يصعد شرطي فوق السيارة حاملا سلاحه.

إصابة الشرطي بكسور في الظهر

وتابع التقرير، أن الشرطي تفاجئ بالسائق يتحرك بالمركبة بسرعة جنونية، الواقعة تسببت بكسور في ظهر الشرطي الذي سقط من المركبة رغم محاولات تشبثه بالسقف.



