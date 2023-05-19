انطلاق قمة جدة اليوم وسط إجراءات تفاؤلية وتوافقية بحضور الزعماء العرب.. تفاصيل

أعلنت فضائية العربية فى تقريرعن انتهاء التحضيرات النهائية لانطلاق قمة جدة، فالقمة العربية تنطلق في جدة اليوم وذلك في دورتها ال 32 وسط إجراءات تفاؤلية وتوافقية على أن تنعكس نتائجها إيجابا على معظم الملفات الساخنة.

وأكد التقرير، أن أجندة القمة سوف تركز على عودة سوريا إلى الجامعة العربية والعلاقات العربية مع الدول الجوار، والوضع المتفجر في السودان، إضافة إلى القضية الفلسطينية.

وطبقا لميس الحربي مراسلة " العربية" : أن اليوم هو فارق في التاريخ فالقمة العربية ال 32 تنطلق اليوم في ظل تغيرات جيوسياسية معقدة، حيث الملفات العديدة والصراعات في الدول العربية، وتتصدر هذه الأزمات الصراع السوداني المسلح بين قوات الجيش والدعم السريع، مضيفة مراسلة العربية أن هذه القمة مختلفة بكل المقاييس.

وسوف يجتمع اليوم زعماء الدول العربية من بينهم الرئيس السوري بشار الأسد، وتوافد الرؤساء والزعماء العرب إلى جدة، للمشاركة بالقمة وسط تغطية إعلامية هائلة وترقب وانتظار نتائج القمة التي تتزامن مع أزمات سياسية وأمنية متصاعدة في العديد من الدول.