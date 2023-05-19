عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

انطلاق قمة جدة اليوم وسط إجراءات تفاؤلية وتوافقية بحضور الزعماء العرب.. تفاصيل

أنطلاق القمة العربية
أنطلاق القمة العربية ال 32 بحضور الرئيس السيسي وزعماء الدول

أعلنت فضائية العربية فى تقريرعن انتهاء التحضيرات النهائية لانطلاق قمة جدة، فالقمة العربية تنطلق في جدة اليوم وذلك في دورتها ال 32 وسط إجراءات تفاؤلية وتوافقية على أن تنعكس نتائجها إيجابا على معظم الملفات الساخنة.

 

وأكد التقرير، أن أجندة القمة سوف تركز على عودة سوريا إلى الجامعة العربية والعلاقات العربية مع الدول الجوار، والوضع المتفجر في السودان، إضافة إلى القضية الفلسطينية.

 

وطبقا لميس الحربي مراسلة " العربية" : أن اليوم هو فارق في التاريخ فالقمة العربية ال 32 تنطلق اليوم في ظل تغيرات جيوسياسية معقدة، حيث الملفات العديدة والصراعات في الدول العربية، وتتصدر هذه الأزمات الصراع السوداني المسلح بين قوات الجيش والدعم السريع، مضيفة مراسلة العربية أن هذه القمة مختلفة بكل المقاييس.

 

وسوف يجتمع اليوم زعماء الدول العربية من بينهم الرئيس السوري بشار الأسد، وتوافد الرؤساء والزعماء العرب إلى جدة، للمشاركة بالقمة وسط تغطية إعلامية هائلة وترقب وانتظار نتائج القمة التي تتزامن مع أزمات سياسية وأمنية متصاعدة في العديد من الدول.

 

التحضيرات النهائية قمة جدة القمة العربية عودة سوريا الجامعة العربية قوات الجيش الدعم السريع تغييرات جيوسياسية معقدة جدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

600 جنيه|مفاجأة بأسعار الذهب بعد قرار البنك المركزي وهذا ثمن عيار21 الآن

انهيار الدولار بالسوق السوداء.. ومفاجأة في سعره الآن بعد قرار البنك المركزي

أول تعليق من باسم ياخور على أنباء تهديده بالقتل والاختطاف

بعد وصوله 35 جنيها|الأرز يتراجع 4 آلاف جنيه للطن وهذا سعر الكيلو الآن

شاهد.. لقطات رومانسية تجمع نجم النادى الأهلي وخطيبته

زوجة نجم الأهلي تجذب أنظار متابعيها بإطلالة مبهجة

وفاة شقيقة الفنانة آثار الحكيم

جوائز دوري الأبطال والكونفدرالية| الأهلي البريمو.. الزمالك في الصورة رغم الخروج.. وهذه مكافأة فيوتشر وبيراميدز

ترشيحاتنا

شاهد| ولي العهد السعودي يستقبل قادة الدول في مقر انعقاد القمة العربية بـ جدة

أبرزها أون تايم سبورت.. تردد القنوات المفتوحة لنقل مباراة الأهلي والترجي

تفاصيل مسودة البيان الختامي للقمة العربية الـ 32 بـ جدة

50 مترًا تحت الأرض| هنا سيختبئ الرئيس الروسي من الحرب النووية.. تفاصيل

شاهد.. وصول الرئيس السيسي إلى مقر انعقاد القمة العربية في جدة

خطيب الجمعة بالحسين: الجزاء من جنس العمل من سنن الله الكونية الشاملة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هذه الأمراض مرتبطة بالصداع| تفاصيل غير متوقعة

تنظف الجسم وتجعله بصحة جيدة.. أطعمة للتخلص من الأملاح

سعر فستان إليسا في جدة يثير الجدل| رقم خرافي

للبنات فقط.. عادة خاطئة في مستحضرات التجميل تصيبك بالأمراض

فيديو

سحب الهاتف ومشادة نجل الزعيم .. ماذا جري في عيد ميلاد عادل إمام /فيديوجراف

استخدام صوت أم كلثوم.. ماذا قال أهل الفن عن الذكاء الاصطناعي/ فيديو جراف

فشل في الاعتداء عليها فتخلص من زوجها| جريمة تهز المنوفية

ابن عادل إمام سحب الهاتف من الزعيم | اعرف حقيقة القصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عزة عاطف

عزة عاطف تكتب: من الميكروباص للسوشيال ميديا.. أبالله وآياته تستهزئون !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 75 عاما على النكبة ومازالت الأرض محتلة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: اليوم العالمي للأسرة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الإصلاح المتدرج

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: طب الغردقة وقسطرة القلب

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. تفهُم الابتلاء ( 2 )

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك خفرع إله الشمس

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ