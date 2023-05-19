نجاح تجربة لاستعادة قدرة الأعضاء المبتورة على الإحساس.. فيديو

تطوير الأطراف الصناعية...

عرضت فضائية العربية تقرير فيديو عن تجربة مؤثرة لاستعادة قدرة الأعضاء المبتورة على الإحساس وتطوير أطراف صناعية، فهي تجربة مؤثرة خاضها فابريزيو فيداتي بعد أن استعاد القدرة على الاستشعار بيده رغم أنها مبتورة منذ 25 عاما.

فيداتي من بين 27 شخصا خاضوا ضمن دراسة سويسرية طورت جهازا من أقطاب كهربائية يتم إيصالها بالأطراف المبتورة ليعطي شعورا بدرجات الحرارة من برودة المياه إلى حرارة الموقد وكأنهم يستشعرونها بأطرافهم الحقيقية.

وقال فابريزيو فيداتي مشارك في التجربة: "أشعر كما لو أنني أعاود الشعور بالإحساس على يدي، وهو إحساس رائع أن ندرك أن اليد لا تزال موجودة وأم ما بداخلها لا زال موجودا والألم الذي تشعر به في اليد الوهمية والوخز التي تشعر به يتحسن أثناء التجربة".

هذه التجربة تعطي أملا بتطوير أطراف اصطناعية قادرة على الاستشعار بالبيئة المحيطة وليس فقط القيام بحركات بسيطة كفتح اليد وإغلاقها.