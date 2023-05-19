عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس الوزراء الجزائري يدعو إلى وقف الإجراءات الإجرامية من إسرائيل ضد الفلسطينيين

رئيس وزراء الجزائرأيمن
رئيس وزراء الجزائرأيمن بن عبد الرحمن

قال أيمن بن عبدالرحمن رئيس وزراء الجزائر، إنه يطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته التاريخية والسياسية والقانونية والأخلاقية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني لوضع حد لتعنت الاحتلال ورفضه الالتزام بالشرعية والقرارات الدولية وإنما لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بوضع حد لسياسة الاستيطان التي تمارسها سلطة الاحتلال.

 

وأضاف «عبد الرحمن»،  في كلمته خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية للقمة العربية، المذاعة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الجزائر عقدت مؤتمر دعم القدس وتوج باعتماد جملة من الإجراءات لتعزيز صمود أهلنا في القدس الشريف الذين يتعرضون يوميا لممارسات إجرامية واستهداف حياتهم بالإضافة إلى القمع الاستيطاني الممنهج وسط صمت دولي رهيب وعجز تام عن ضمان الحماية الدولية اللازمة للشعب الفلسطيني ومقدساته.

 

وأردف: "لقد أقدمت سلطات الاحتلال على تصعيد خطير تمثل في الغارات الجوية الغاشمة التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة مخلفة العديد من الشهداء والجرحى من بينهم أطفال ونساء عزل".

 

وأكمل: "ندين بشدة هذه الأعمال الإجرامية بشدة ونجدد تضامننا الكامل والدائم مع الشعب الفلسطيني الشيق وندعو المجتمع الدولي وخاصة مجلس الامن الدولي لوقف هذه الإجراءات الإجرامية المتكررة والممنهجة وضمان الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وتمكينه من استرجاع حقوقه المشروعة، ونعرب عن ارتياحنا لبوادر الانفراجة التي حدثت من خلال التقارب الحاصل في العلاقات العربية مع تركيا وإيران والذي نتوسم انفراجة في أزمات المنطقة واستقرارها وخفض التوترات مما يفتح أفاق رحبة للتعاون ويمهد لإحلال السلام في المنطقة ولا سيما اليمن".

أيمن بن عبدالرحمن رئيس وزراء الجزائر المجتمع الدولي الشعب الفلسطيني الجلسة الافتتاحية للقمة العربية القمع الاستيطاني الممنهج ممارسات إجرامية الغارات الجوية الغاشمة قطاع غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

600 جنيه|مفاجأة بأسعار الذهب بعد قرار البنك المركزي وهذا ثمن عيار21 الآن

انهيار الدولار بالسوق السوداء.. ومفاجأة في سعره الآن بعد قرار البنك المركزي

اتفرج في البيت.. 6 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الاهلي والترجي بدوري أبطال أفريقيا

أكمل: محمد حماقي هو السبب في قطع عيشي

السبب غير معروف.. فرج عامر يفجر مفاجأة عن بيتسو موسيماني.. شاهد

شاهد.. لقطات رومانسية تجمع نجم النادى الأهلي وخطيبته

زوجة نجم الأهلي تجذب أنظار متابعيها بإطلالة مبهجة

بعد حضور زيلينسكي .. رسالة عاجلة من بوتين إلى القمة العربية

ترشيحاتنا

إعلان جدة يدعو للالتزام بالحفاظ على سيادة سوريا والسودان ووحدة أراضيهما

السودان : قبلنا مبادرة السعودية والولايات المتحدة للهدنة

السيسي وولي العهد السعودي يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية واستدامة الشراكة بين البلدين

على هامش قمة جدة | الرئيس السيسي يلتقي ولي العهد السعودي

وزير الري يوجّه بسرعة عمل تصميمات كوبري مدخل سقارة على ترعة شبرامنت

التضامن : تقديم موازنات تقديرية لتفعيل برامج تمكين المرأة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل البسيسة بأسهل الخطوات

بـ فستان مكشوف .. ريم مصطفى تثير الجدل بظهور لافت

بفستان دانتيل..|أسماء أبو اليزيد تخطف الأنظار في احتفالها للمرة الثانية بخطبتها

اتفرج في البيت.. 6 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الاهلي والترجي بدوري أبطال أفريقيا

فيديو

100 ألف جنيه وعملات أجنبية.. قصة عثور طفلين على مبلغ مالي أمام مدرستهم

شاومينج يهدد مستقبل التعليم.. قصة تسريب امتحان الإعدادية بالدقهلية.. فيديوجراف

فتاة تثير الجدل بموقف غريب يوم خطبتها.. فيديو جراف

4 سنوات حبس تنتظر المتحرشين في العمل أو المواصلات.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عزة عاطف

عزة عاطف تكتب: من الميكروباص للسوشيال ميديا.. أبالله وآياته تستهزئون !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 75 عاما على النكبة ومازالت الأرض محتلة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: اليوم العالمي للأسرة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الإصلاح المتدرج

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: طب الغردقة وقسطرة القلب

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. تفهُم الابتلاء ( 2 )

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك خفرع إله الشمس

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ