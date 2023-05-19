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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أبو الغيط: التمسك بالمصالح العربية يجب أن يكون المعيار الأساسي لمواقفنا الدولية

الامين العام لجامعة
الامين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط

وجه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الشكر للملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على حسن الاستقبال والرعاية، مهنئا المملكة بتوليها رئاسة القمة 32.

 

وأضاف «أبو الغيط» في كلمته خلال فعاليات القمة العربية، المذاعة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «المشهد الدولي يمر بواحدة من أشد الفترات خطورة في التاريخ المعاصر، وأراه زمن استقطاب وتنافس هائل بين القوى الكبرى على حساب القوى الأصغر المنفردة، وليس أمام الدول العربية في هذه المرحلة التاريخية العصيبة سوى أن تتمسك بالمصالح العربية معيارا أساسيا للمواقف الدولية وأن تلتزم بالتنسيق فيما بينها والعمل الجماعي سبيلا أكيدا لتعزيز الكتلة العربية في مواجهة ضغوط الاستقطاب».

وتابع الأمين العام لجامعة الدول العربية، أنّ أزمات منطقتنا العربية لم تجد للحل طريقا بعد، فملايين العرب مازالوا لاجئين ونازحين، واليوم أضيف إلى أحزان هذه الأمة حزنا جديدا في السودان حيث يدفع المدنيون ثمنا ضخما للمواجهة المسلحة التي فرضها البعض على هذا البلد العزيز: «آن لتلك المواجهات أن تتوقف وان تلتزم الأطراف بمبدأ الحوار صونا لدماء الشعب وحفاظا على السودان ومقدراته ووحدته الترابية وسلامة مؤسساته الوطنية».

 

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط التاريخ المعاصر القاهرة الإخبارية سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

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