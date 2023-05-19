بينهم أوباما .. روسيا تحظر دخول 500 أمريكي

أعلنت روسيا، اليوم الجمعة، أنها حظرت دخول 500 مواطن أمريكي إلى أراضيها،أبرزهم الرئيس السابق باراك أوباما، ردا على العقوبات المفروضة من واشنطن.

وقالت الخارجية الروسية: “ردا على العقوبات ضد روسيا التي تفرضها إدارة جو بايدن بشكل دوري.. يمنع على 500 أميركي دخول روسيا الاتحادية، و أوباما ضمن المدرجين على القائمة".

أضافت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، 71 كيانا إلى قائمة تجارية سوداء بسبب دعمها روسيا ضمن العقوبات الجديدة التي تقرها أمريكا علي روسيا، بعدما أعلنت دول مجموعة السبع فرض عقوبات جديدة على موسكو بسبب حربها في أوكرانيا، حسبما افادت رويترز.

وتستهدف إجراءات وزارة الخزانة الأمريكية أي دعم يقدم للجيش الروسي وتوسع نطاق القيود المفروضة على صادرات روسيا وبيلاروسيا وتشمل القائمة السوداء 69 كيانا روسيا وواحدا من أرمينيا وواحدا من قرغيزستان.

وقالت الوزارة إن العقوبات الجديدة على الصادرات تستهدف مشروعات النفط والغاز في روسيا وبيلاروسيا.