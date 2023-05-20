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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بعد 4 أيام .. تفاصيل العثور علي طفل الخانكة المختفي بسبب لعبة بابجى ..صور

الطفل
الطفل

أيام صعبة عاشتها أسرة الطفل أحمد محمد الشامي ابن قرية أبو زعبل، التابعة لمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية بعد تغيبه عن أسرته منذ 4 أيام، حيث قامت الأسرة بالبحث عنه فى كل مكان دون أى جدوى وقامت بتحرير محضر باختطافه بعد أن أكدت الكاميرات بقيام مجهول، باستدراجه من إحدى السايبرات بجوار منزله بعد إيهامه بعمل أكونت على لعبة بابجى.

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ونجحت أجهزة الأمنية بالقليوبية من إعادة الطفل حيث تم العثور عليه بمدينة قليوب ، وقالت أسرة الطفل أنها جاءت لهم رسالة على الهاتف المحمول بتواجد الطفل بقليوب وعلى الفور تم التحرك بصحبة رجال الشرطة وتم العثور على الطفل، وجارى الاستعلام منه على ما حدث معه.
ووجه والد الطفل الشكر إلى أجهزة الأمن بمحافظة القليوبية على سرعة العثور على ابنه وعودته، مشيرا إلى أنه منذ تقديم البلاغ، وهناك استجابة سريعة من المسؤولين، حتى تم  إعادة طفله سريعا.
وقالت هدير صلاح والدة الطفل إن الحياة والروح عادت إليها من جديد، حينما رأت نجلها مرة أخرى، مشيرة إلى أنها كانت تصلى ليلا ونهارا وتدعو الله أن يرد إليها طفلها الصغير ، مؤكدة أن دموعها لم تجف منذ اختفاء ابنها حتى عودته مرة أخرى. 

كان اللواء مدير أمن القليوبية قد تلقى بلاغا من محمد الشامي والد الطفل أحمد البالغ من العمر 7 سنوات يفيد باختفاء الطفل عقب سيره مع أحد الأشخاص المجهولين، قام بايهام الطفل بأنه سيمنحه أكونت للعب بلعبة بابجي والعثور عليه بعد 4 أيام في أحد شوارع مركز قليوب، وتسليمه لأسرته، وطلبت جهات التحقيق  تحريات المباحث حول الواقعة.

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الخانكة مدينة قليوب قرية أبو زعبل أجهزة الأمنية القليوبية

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