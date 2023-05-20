مفاجأة.. جمال شعبان يكشف عن تحرك محمد رمضان بعد صورة رزم الدولارات

أكد الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب الأسبق، على صورة الفنان محمد رمضان وهو في طائرة خاصة وبجواره روزم من الدولارات .

وقال جمال شعبان في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" طالبت محمد رمضان بأن يتم توجيه هذه الدولارات لحالات تعاني من خطر السكتة القلبية من أجل شراء منظمات كهربائية ".



وتابع جمال شعبان :" محمد رمضان تواصل معي اليوم وقالي «احترم حديثك لي ووجدت رقي كبير في حديثك لي» ".

وأكمل جمال شعبان:" محمد رمضان قالي أنا ايدي في ايدك عشان نعمل خير وقلت له سأقوم بحصر حالات القلب التي تحتاج إلى منظمات قلبية".

ولفت جمال شعبان:" محمد رمضان قالي أنه تواصل مع معهد القلب لمساعدة حالات القلب، و اتفق معي على لقائه من أجل العمل سويا لمساعدة حالات القلب ، واقترحت عليه تأسيس مؤسسة خيرية خاصة به ورحب بهذه الفكرة ".

