5 سيارات ألمانية من الفئة الرياضية بالسوق المصري .. اعرف الأسعار

يضم السوق المصري الكثير من السيارات المتنوعة، سواء كانت من الناحية الهيكلية، أو التجهيزات الفنية والتقنية والفئات المطروحة، بالاضافة إلى تنوع العلامات التجارية وبلد المنشأ، ومنها الصانع الالماني المخضرم، حيث تحظى اصداراته بشعبية كبيرة بين محبي عالم السيارات.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات رياضية ذات علامات تجارية المانية بالسوق المصري

5 سيارات رياضية المانية في السوق المصري

1 – مرسيدس GLS موديل 2023

تقدم السيارة مرسيدس GLS موديل 2023 بسعر 5,980,000 جنيه، بينما تتمتع بمحرك قوة 489 حصانا، سعة 4000 سي سي تيربو، مع عزم دوران 700 نيوتن/متر، وناقل حركة من 9 سرعات، دفع رباعي، وسرعة قصوى تصل لـ 250 كم/ساعة، مع امكانية الوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 5.3 ثانية.

5 سيارات رياضية المانية في السوق المصري

2 – فولكس فاجن تيجوان موديل 2023

يبلغ سعر السيارة فولكس فاجن تيجوان موديل 2023 نحو مليون و 750 ألف جنيه، حيث تقدم عبر فئة R-LINE، والتي تتمتع بمحرك تيربو سعة 1400 سي سي، بقوة 150 حصانا، وعزم دوران 250 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة من 6 سرعات، وبهذه القدرات تتسارع السيارة من وضع الثبات وصولا إلى سرعة 100 كم/ساعة خلال 9.2 ثانية.

5 سيارات رياضية المانية في السوق المصري

3 – اوبل موكا موديل 2023

تقدم السيارة اوبل موكا موديل 2023 بسعر 1,049,990 جنيه للفئة الاولى، و 1,119,990 جنيه للفئة الثانية كاملة التجهيزات، وتضم هذه النسخة الرياضية محرك سعة 1200 سي سي تيربو، بقوة اجمالية بلغت 130 حصانا، و 230 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات من 8 نقلات أوتوماتيكية، وسرعة قصوى تقدر بـ 200 كيلومتر في الساعة.

5 سيارات رياضية المانية في السوق المصري

4 - بي ام دبليو X3 موديل 2023

يبلغ سعر السيارة بي ام دبليو X3 موديل 2023 نحو 2,980,000 جنيه، حيث يتم طرحها عبر فئة واحدة، تستخدم محرك سعة 2000 سي سي تيربو 4 سلندر، بقوة 252 حصانا، و 350 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى ناقل حركة من 8 سرعات أوتوماتيكية، والقدرة على التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في غضون 6.6 ثانية، مع سرعة قصوى تصل لـ 235 كم/ساعة، وتقنية الدفع الخلفي للعجلات.

5 سيارات رياضية المانية في السوق المصري

5 - بي ام دبليو X5 موديل 2023

تقدم السيارة بي ام دبليو X5 موديل 2023 بسعر 4,000,000 جنيه للفئة الاولى، و 4,750,000 جنيه للثانية، والتي تتسمد قوتها من محرك تيربو سعة 4400 سي سي، بقوة 540 حصانا، و 750 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى قدرات تسارع من 0 لـ 100 كم/س خلال 4.3 ثانية، بينما زودت الفئة الاولى بمحرك 3000 سي سي تيربو، بقوة 340 حصانا، و 450 نيوتن/متر، ومدة زمنية تستغرق 5.5 ثانية للوصول من وضع السكون لسرعة 100 كم/ساعة.