نجم الأهلي السابق: محمد هاني يؤدي نفس دور "أرنولد" مع ليفربول

قال وليد صلاح الدين قائد النادي الأهلي السابق، إن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نجح في تطوير أداء اللاعبين بشكل مميز للغاية خلال الفترة الأخيرة.

وقال وليد صلاح الدين فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" شاهدنا تطورا كبير على يد مارسيل كولر المدير الفني للاعبي الأهلي وهو ما ظهر بشكل كبير في ادائهم بالمباريات.

زيادة هجومية

وأضاف: "المثال على ذلك شاهد الجمل الفنية التي يقوم بها محمد هاني الظهير الأيمن للنادي الأهلي، هي تشبه ما يقوم به أرنولد لاعب ليفربول الإنجليزي، وهو الدخول فى وسط الملعب ليكون عامل زيادة هجومية لصالح الأحمر.

وعن مستوي بيرسي تاو قال وليد صلاح الدين: "بيرسي تاو ظهر بهذا المستوى لأن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قام بالدفع به فى المكان الصحيح وهو مركز الجناح الأيمن وليس المهاجم.