خفف حكمه أوباما فأدين بـ 3 جرائم قتل.. قصة أمريكي مثيرة للجدل

أثار تاجر أمريكي يدعى “ألتون ميلز في بوزين”، يقيم بإحدى ضواحي شيكاغو، الجدل وذلك بعد أن وجهت إليه يوم الثلاثاء الماضي تهمة محاولة القتل.

ووفقًا لموقع “روسيا اليوم”، فإن التاجر يواجه تهمة إطلاق النار على سيارة، ما أدى إلى إصابة راكب في السيارة بجروح خطيرة.

ويذكر أن ميلز خفف الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما حكمه بالسجن المؤبد في عام 2016.

حُكم على ميلز بالسجن المؤبد في عام 1994 بتهمة التآمر الفيدرالي، وذلك بعد عمله كساعٍ في صفقة مخدرات.

وبسبب ارتكابه لجرائم مماثلة سابقًا، فإنه خضع لقوانين الأحكام القاسية، ولم يقضِ ميلز أي وقت في السجن بسبب تهمتي حيازة الكوكايين الصغيرة التي وُجهت إليه سابقًا.

مع ذلك، فإنه لم يتحرر من قيود العدالة، فقد وجهت إليه تهمة جديدة بمحاولة القتل، وهو الأمر الذي يعرضه لمواجهة العدالة مرة أخرى.

ومن المنتظر أن يواجه عقوبات قاسية إذا ثبتت تهمته في هذه الحادثة، وقد يتم إلغاء الإفراج المشروط الذي حصل عليه في عام 2016.

وتعد الحادثة تذكيرًا بالحرب الوحشية على المخدرات التي شهدتها الولايات المتحدة في التسعينيات، والتي أدت إلى تشديد العقوبات على المدانين في جرائم المخدرات، والتي اعتبرت فيما بعد أنها لم تحقق أهدافها المعلنة.