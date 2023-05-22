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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الرئيس البرازيلي السابق يدعم فينيسيوس بعد تعرضه لإهانات عنصرية بالدوري الإسباني

لاعب ريال مدريد فينيسيوس
لاعب ريال مدريد فينيسيوس جونيور يتعرض للانتقاد والعنصرية

كشفت فضائية العربية تقرير فيديو عن حملة تضامن رياضية واسعة مع نجم ريال مدريد البرازيلي" فينيسيوس" بعد الانتقادات العنصرية في الملاعب الإسبانية.


بعد تعرض الشاب " فينيسيوس جونيور" للأنتقادات العنصرية في ملاعب الدوري الإسباني قد تلقاها من جمهور فالنسيا الإسباني أدت إلى وقوع مشاجرات بين فينيسيوس ولاعبي فالنسيا حتى تم طرده من المباراة.


أتهم اللاعب البرازيلي فور أنتهاء المباراة رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم وإسبانيا بالعنصرية بعد تعرضه لإساءات من المدرجات.


ووفقا لما تحدث به فينيسيوس لاعب كرة القدم: " لم تكن المرة الأولى أو الثانية أو الثالثة النعصرية معتادة في الدوري الإسباني فإدارة المسابقة تعتبرها عادية الاتحاد الإسباني يعتبرها طبيعية والمنافسون يشجعونها".

أول الداعمين لنجم ريال مدريد هو “الرئيس البرازيلي السابق"
وسرد التقرير، أن أول الداعمين لفينيسيوس كان الرئيس البرازيلي سابقا "لولا دا سيلفا" قائلا:" لا يمكن السماح للفاشية والعنصرية بالهيمنة على أستادات كرة القدم، وتوالت التعليقات الداعمة من لاعبي كرة القدم البرازيليين الذين اعتادوا مناصرة فينيسيوس.

 


 

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