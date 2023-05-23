رئيس الوزراء الروسي :حجم التجارة مع الصين قد يصل إلى 200 مليار دولار

أكد رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستن، اليوم الثلاثاء، على أهمية تعزيز العلاقات بين روسيا الصينية، مشيرا إلى أنه سيؤثر بشكل إيجابي على اقتصادات كلا البلدين.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن ميشوستن أن حجم التجارة الثنائية قد يصل إلى 200 مليار دولار هذا العام.

وقال ميشوستن، الذي يزور الصين، إن روسيا ستواصل تصدير الهيدروكربونات إلى الصين على المدى الطويل.

وأضاف "موسكو على استعداد لزيادة الصادرات الزراعية إلى الصين بشكل كبير".

ووصل رئيس الوزراء الروسي إلى الصين، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية في موسكو، في زيارة سيلتقي خلالها الرئيس شي جين بينج، ويوقّع سلسلة اتفاقيات متعلقة بالبنى التحتية والتجارة، نقلاً عن وكالة "فرانس برس".

وفي وقت متأخر الاثنين وصل ميشوستين إلى شنغهاي، بحسب الوزارة، حيث استقبله في المطار سفير موسكو لدى الصين إيغور مورغولوف وسفير بكين لدى روسيا جانغ هانهوي.

عززت الصين وروسيا في السنوات الأخيرة تعاونهما الاقتصادي والدبلوماسي فيما تطوّرت الشراكة الاستراتيجية بينهما منذ حرب أوكرانيا.

