خصم 37% على موبايل Realme C11 ثنائي الشريحة

مع انتهاء شهر مايو واقتراب شهر يونيو، بدأت مواقع التجارة الإلكترونية في تقديم عروض الصيف التي تأتي بخصومات مميزة، خاصة في قسم الإلكترونيات التي أصبحت حاليا باهظة الثمن تحتاج لميزانية كبيرة.

ويتوفر هاتف ريلمي سي 11 موديل 2021 للبيع على إحدى منصات التجارة الإلكترونية بخصم كبير يصل لـ 37% من سعره الأصلي ليصبح معروض حاليا للبيع بسعر 3,627 جنيه فقط، مع تكوين الذاكرة وسعة التخزين 2 جيجابايت رام و32 جيجا بايت روم، في السطور التالية يرصد "صدى البلد" كل تفاصيل الجهاز.

Realme C11

مواصفات Realme C11

يأتي موبايل ريلمي سي 11 مع شاشة عرض IPS LCD مقاس 6.5 بوصة، دقة وضوح 720x1560 بيكسل، كثافة بيكسلات 264 بيكسل لكل بوصة، نسبة شاشة إلى هيكل 83.1%.

ويتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج Unisoc SC9863A بدقة تصنيع 28 نانومتر، ثماني النوى، بتردد ميقاتي أقصى 2.3 جيجاهرتز، وشريحة معالجة رسوميات جرافيك من PowerVR GE8320 تقترن بذاكرة وصول عشوائي 2 أو 3 جيجابايت رام وسعة تخزين 32 جيجابايت روم، يمكن توسعتها عن طريق فتحة microSDXC.

ويحزم هاتف ريلمي سي 11 بطارية سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن بقوة 10 وات ونظام تشغيل 11 مع واجهة مستخدم Go UI، كاميرا الموبايل الخلفية بدقة 8 ميجابيكسل بينما كاميرا السيلفي بدقة 5 ميجابيكسل، الوزن الإجمالي للجهاز 196 جم، مع أبعاد طول 164.4 ملم وعرض 75.9 وسمك 9.1 ملم.

ويدعم الجهاز اتصالات واي فاي Wi-Fi 802.11 b/g/n وبلوتوث 5.0, A2DP, LE, aptX وبه ميزة تحديد الموقع الجغرافي GPS مع نظم ملاحة أخرى مثل GLONASS, BDS.