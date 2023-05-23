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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تأكل من القمامة.. مصير مؤلم لعارضة أزياء وممثلة شهيرة في أمريكا

مصير مؤلم لعارضة
مصير مؤلم لعارضة أزياء وممثلة شهيرة في أمريكا

انقلبت حياة عارضة أزياء أمريكية شهيرة وممثلة، رأسا على عقب بعد انفصالها عن زوجها الذي عمل كممثل حيث ظهرت في شوارع ولاية كاليفورنيا بعربة ملابسها. 

وفقا لما ذكرته عدة صحف عالمية، منها “النيويورك بوست” و"الديلي ميل" اليوم الثلاثاء، أصبحت لوني ويليسون، 39 عاما مدمنة للمخدرات وتأكل من صناديق القمامة. 

تفاصيل 

ظهرت لوني ويليسون Lonnie Willison، زوجة الممثل الأمريكي جيريمي جاكسون في وضع مضطرب ملقية اللوم على ظروف انفصالها عن النجم الشهير في عام 2014م حيث اتهمته بأنه حاول خنقها وسط شجار مخمورين. 

وقالت ويليسون لصحيفة “ديلي ميل” إنها لم تستحم لمدة 12 شهرا لتبقي في مظهر قذر قدر الإمكان لتتجنب التعرض للاعتداء أو الاغتصاب، مضيفة: " لم أتحدث إلى طليقي، و لا أريد التحدث إلى أصدقائي ، أنا بخير، لا أريد أن يساعدني أحد ".

وتابعت عارضة الأزياء الأمريكية الشهيرة: “ليس لدي هاتف محمول، لكن لدي مكان للنوم، كما أحصل على نقود هنا وهناك، إضافة إلى طعام يوجد في الصناديق وبالقرب من المتاجر”. 

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 لوني ويليسون Lonnie Willison
 لوني ويليسون Lonnie Willison
 لوني ويليسون Lonnie Willison


 

 لوني ويليسون Lonnie Willison

 

 لوني ويليسون و جيريمي جاكسون

 

 لوني ويليسون قبل وبعد الانفصال
عارضة ازياء أمريكية شهيرة ولاية كاليفورنيا لوني ويليسون Lonnie Willison وضع مضطرب

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