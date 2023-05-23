تأكل من القمامة.. مصير مؤلم لعارضة أزياء وممثلة شهيرة في أمريكا

انقلبت حياة عارضة أزياء أمريكية شهيرة وممثلة، رأسا على عقب بعد انفصالها عن زوجها الذي عمل كممثل حيث ظهرت في شوارع ولاية كاليفورنيا بعربة ملابسها.

وفقا لما ذكرته عدة صحف عالمية، منها “النيويورك بوست” و"الديلي ميل" اليوم الثلاثاء، أصبحت لوني ويليسون، 39 عاما مدمنة للمخدرات وتأكل من صناديق القمامة.

تفاصيل

ظهرت لوني ويليسون Lonnie Willison، زوجة الممثل الأمريكي جيريمي جاكسون في وضع مضطرب ملقية اللوم على ظروف انفصالها عن النجم الشهير في عام 2014م حيث اتهمته بأنه حاول خنقها وسط شجار مخمورين.

وقالت ويليسون لصحيفة “ديلي ميل” إنها لم تستحم لمدة 12 شهرا لتبقي في مظهر قذر قدر الإمكان لتتجنب التعرض للاعتداء أو الاغتصاب، مضيفة: " لم أتحدث إلى طليقي، و لا أريد التحدث إلى أصدقائي ، أنا بخير، لا أريد أن يساعدني أحد ".

وتابعت عارضة الأزياء الأمريكية الشهيرة: “ليس لدي هاتف محمول، لكن لدي مكان للنوم، كما أحصل على نقود هنا وهناك، إضافة إلى طعام يوجد في الصناديق وبالقرب من المتاجر”.

لوني ويليسون Lonnie Willison

لوني ويليسون Lonnie Willison

لوني ويليسون Lonnie Willison





لوني ويليسون Lonnie Willison

لوني ويليسون و جيريمي جاكسون