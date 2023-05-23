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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

8 أطعمة تزيد العطش والجفاف في الحر.. اعرفها

الجفاف
الجفاف

تتسبب بعض الأطعمة فى زيادة الشعور بالعطش والجفاف في الحر مما يعرض الجسم لمتاعب صحية خطيرة مثل الدوخة والإغماء والإرهاق الشديد وضعف المناعة.
 

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وذكر موقع “realsimple ” أهم الأطعمة التى تزيد من الجفاف والعطش خلال الحر.


الأكلات المصنعة 
سواء كانت رقائق البطاطس، أو الوجبات المعلبة المجمدة، أو الوجبات السريعة، أو قطعة الحلوى المفضلة لديك، يمكن أن تكون الأطعمة فائقة المعالجة من أكثر الخيارات المتاحة التي تسبب الجفاف وبها نسبة كبيرة من الصوديوم والسكر.

اللحوم المصنعة 
اللحوم المصنعة تكون محملة بالصوديوم وأحيانًا محلاة بالسكريات المضافة)، مما يجعلها مسببة للجفاف لجسمك لذا يجب توخي الحذر.

اللحوم المصنعة
اللحوم المصنعة


المخللات
 المخللات هي طعام يسبب الجفاف هذا لأنها تميل إلى أن تكون محملة بالصوديوم الذي يزيد من الشعور بالجفاف.

صلصة الصويا
تحتوي صلصة الصويا على الصوديوم بنسب مختلفة حسب طريقة التصنيع ولكن جميعها تحتوى على الملح والصوديوم مما يزيد الجفاف.


حلويات 
سواء كانت مصنوعة من السكر المكرر أو المحليات الصناعية ، فإن الحلويات مثل البسكويت والكحك والآيس كريم وغيرها يمكن أن تسهم في الجفاف، وذلك لأن السكر المضاف سيؤدي إلى إفراز الجسم للسوائل بينما قد تؤدي بعض بدائل السكر في الواقع إلى الإسهال والجفاف والعطش.

آيس كريم
آيس كريم


الخرشوف
الخرشوف مليء بالعناصر الغذائية المعززة للصحة مثل الألياف والفيتامينات والمعادن ، وهو نبات نباتي ممتاز بشكل عام ولكن الافراط فى تناوله يسبب الجفاف.


البنجر
 البنجر مليء بالتغذية وأحد هذه العناصر الغذائية هو البوتاسيوم  المعروف أنه يساعد في طرد السوائل من الجسم  وقد يفسر هذا جيدًا سبب قيامك بعصير البنجر المفضل لديك بالجري إلى الحمام بشكل متكرر أكثر من مشروباتك الأخرى.

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