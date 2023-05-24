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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة تحضير الكروسون

طريقة لعمل الكروسون
طريقة لعمل الكروسون

يقدم الشيف حسن طريقة عمل الكروسون، فالكثير يفضل تناولة فى الصباح كما انه يناسب الاحتفالات ووجبة العشاء أيضا أليك المقادير .

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المقادير لعمل الكروسون

4 أكواب من الطحين الأبيض. 
ربع كوب من السكر. 
نصف كوب من الزبدة المذابة. 
1 بيضة. 
رشة من الملح. 
2 ملعقة كبيرة من الحليب البودرة. 
1 ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية. 
1 كوب ماء دافئ. 
قالب من الزبدة الباردة جداً وهنا يجب مراعاة ألا تكون الزبدة جامدة.

طريقة لعمل الكروسون

نقوم أولاً بتحضير الخميرة بوضعها في كوب ونضيف عليها القليل من الماء الدافئ وملعقة من السكر ونحرك المكونات جيداً ونتركها حتى تتخمر. 
نقوم بوضع الطحين في وعاء عميق. 
نضيف عليه السكر والملح ونقلب المكونات جيداً. 
نضيف الآن البيضة ونتابع عملية العجن حتى تختلط المكونات مع بعضها. 
نضيف الزبدة المذابة تماماً فوق مكونات الطحين ونبدأ عملية العجن بدعك الطحين مع الزبدة جيداً حتى تمتزج الزبدة مع الطحين والمكونات الأخرى. 
بعد أن تتخمر الخميرة نضيفها فوق خليط الطحين ونتابع عملية العجن حتى تمتزج جميع المكونات مع بعضها البعض. 
نبدأ بإضافة الماء الدافئ بالتدريج حيث نضيف قليلاً من الماء ونعجن ثم نضيف كمية أخرى ونتابع العجن وهكذا حتى نصل إلى عجينة متماسكة وناعمة. 
نترك العجينة في مكان دافئ حتى تتابع عملية التخمر لمدة ساعة تقريباً. 
نبدأ بفرد قالب الزبدة بالشوبك على شكل قرص دائري ونضعه جانباً. 
نبدأ بفرد عجينة الكروسان على شكل دائرة كبيرة ثم نضع قرص الزبدة على عجينة الكروسان نبدأ برق العجينة مع الزبدة بواسطة الشوبك لنقوم بتشكيل دائرة كبيرة. 
نقوم بعد ذلك بتقسيم العجينة إلى مثلثات . 
نقوم بوضع الحشوة التي نفضلها على الجزء العريض من المثلث. 
نقوم بلف الكروسان من الجزء العريض للمثلث باتجاه الجزء الرفيع حتى يتشكل لدينا هلال. 
نرتب قطع الكروسان في صينية بعد دهنها بالزيت كي لا تلتصق العجينة بالصينية. 
ندع العجينة تتخمر مرة أخرى لمدة ربع ساعة. 
ندهن سطح الكروسان بالبيض المخفوق لتكتسب اللون الذهبي الجميل.
ندخل عجينة الكروسان إلى الفرن الساخن لمدة 25 دقيقة تقريباً.

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