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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

فيديو صادم..سيدة كادت تدهس زوجين أثناء جلوسهما في مطعم بليفربول

فيديو صادم..سيدة
فيديو صادم..سيدة كادت تدهس زوجين أثناء جلوسهما في مطعم

كادت سائقة بريطانية متهورة أن تنهي حياة زوجين كانا يجلسان على طاولة في مطعم إيطالي بمدينة ليفربول في إنجلترا. 

أظهر مقطع فيديو صادم نشرته صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، اليوم الأربعاء، قيادة تريسي إليس البالغة من العمر 53 عاما والتي وصفت بـ “المتهورة”. 

نجا الزوجان بحياتهما عندما فرا سريعا بمجرد أن اصطدمت السيدة بالطاولة التي يجلسان عليها لتناول الطعام بينما هما منغمسان في حديث عميق. 

إجراء رسمي 

وكشف مقطع الفيديو كيف خرج حشد من الموظفين والعملاء من المطعم بعد سماع الضوضاء ليتحققوا مما حدث  للزوجين بسبب القيادة المتهورة. 

ووجهت شرطة مقاطعة ميرسيسايد اتهاما للسيدة بالقيادة المتهور علما بأنه أصيب رجل بجروح طفيفة لكن لم تستدع العلاج في المستشفي.

 

 

 

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