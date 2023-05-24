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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مسئولو الإسكان يتفقدون مشروعات المرافق والطرق الجارية بمدينة النوبارية الجديدة

خلال الجولة التفقدية
خلال الجولة التفقدية

قام المهندس أحمد عمران أحمد، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بزيارة لمدينة النوبارية الجديدة، لمتابعة سير المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة، يرافقه المهندس أحمد إسماعيل، رئيس جهاز مدينة النوبارية الجديدة، ومسئولو الجهاز والمشروعات.
واستهل مسئولو الإسكان الزيارة بتفقد مشروع توسعات محطة معالجة الصرف الصحي بطاقة إنتاجية 28500 م3/يوم المشروع، لمتابعة سير العمل بالمحطة، والاستماع إلى شرحٍ وافٍ عن مراحل التشغيل بدءًا من وحدة المدخل والمصافي حتى أحواض السيب النهائي، مشددين على تلافي أية ملاحظات تظهر أثناء الشغيل التجريبي للمحطة .

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تفقد مسئولو " الإسكان " الأعمال الجارية بالمنطقة الصناعية بالمدينة، لمتابعة أعمال البنية التحتية  وأعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق بالمنطقة الصناعية، بجانب المرور على أعمال الإنشاءات الجارية بمحطة رفع الحي المتميز، مؤكدين أهمية المتابعة الدقيقة لأعمال الإنشاءات والأعمال الكهروميكانيكية حتي يتم تشغيل المنظومة بدون معوقات .

وتجول مسئولو " الإسكان " بالأحياء السكنية لمتابعة أعمال التطوير والتجميل بالميادين وجزر الطرق  وتطوير المدخلين السكنى والصناعى، وأثنوا على المدخل المستحدث للقادمين من اتجاه القاهرة والسادات والذي يمثل انعكاسا للتطوير بمدينة النوبارية الجديدة، كما تم زيارة مشتل الجهاز لمتابعة أعمال التطوير وإنشاء الصوب الزراعية به واستخدامها في الزراعة ذاتيا .

وأشاد المهندس أحمد عمران، بالمجهود المبذول في المدينة من أجل تطويرها والارتقاء بمستوى الخدمات بها.
وفي سياق متصل، تفقد المهندس أحمد إسماعيل، ووفد من الجهاز ومجلس الأمناء، سير أعمال الامتحانات بعددٍ من مدارس المدينة، يرافقهم مدير الإدارة التعليمية بالنوبارية ومسئولو الإدارة.

واطمأن رئيس الجهاز ومرافقوه على سير أعمال الامتحانات، موجهين بتذليل أي عقبات قد تواجه أعمال الامتحانات، كما تم تكليف إدارة الكهرباء والاتصالات بالمتابعة المستمرة على مدار الساعة مع مديري المدارس للاطمئنان على جودة الكهرباء والإنترنت لانتظام الامتحانات بمدارس المدينة.
 

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