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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بسبب خلافات بينهما.. شخص ينهي حياة زوجته في سوهاج

صدى البلد

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج، من ضبط حاصل على بكالوريوس إعلام، بتهمة إنهاء حياة زوجته والتخلص منها داخل عُش الزوجية، بقرية مزاته دائرة المركز.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا يفيد بورود بلاغًا من الأهالي بقرية مزاته دائرة المركز، مفاده العثور على جثة المدعوة "زهرة. ع- 28 عامًا- ربة منزل- تقيم دائرة المركز".

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وبالانتقال والفحص تبين وجود الجثة مسجاة على الأرض داخل مسكن زوجيتها، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها المدعو "محمد ج- 32 عامًا- حاصل على بكالوريوس إعلام- ويقيم بمنطقة شيخ العرب دائرة قسم جرجا"؛ بسبب الخلافات الزوجية القائمة فيما بينهما.

 

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب سالف الذِكر.

 

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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