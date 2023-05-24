اجتماع البنك الأفريقي.. 4 لقاءات للسيسي توضح السياسة المصرية تجاه القارة السمراء|تفاصيل

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، عدة لقاءات خلال اجتماعات البنك الأفريقي للتنمية المنعقد بمدينة شرم الشيخ.

فخامة الرئيس السيسي

عدة اجتماعات في يوم للرئيس السيسي

والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، في شرم الشيخ، مع جيرفيه ندير أكوبوكا رئيس وزراء جمهورية بوروندي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الجانبين أعربا عن رضاهما عن المستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، سواء على مستوى التنسيق والتشاور السياسي، أو على مستوى التعاون الاقتصادي الذي يشهد في الفترة الأخيرة تقدمًا ملموساً، كما تقدم رئيس الوزراء البوروندي بالشكر للرئيس السيسي على دعم مصر المتواصل لبلاده على صعيد احتياجاتها التنموية وبناء قدرات الكوادر البوروندية، فضلاً عن مساندة بوروندي في مختلف المحافل الدولية والإقليمية، بما يمثل نموذجاً للتعاون والتنسيق المتبادل بين الدول الأفريقية الشقيقة.

كما شهد اللقاء التباحث حول آخر التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل، خاصةً فيما يتعلق بمنطقة البحيرات العظمى وشرق أفريقيا وحوض النيل.

جانب من اللقاء

تعزيز سلاسل التوريد الإقليمية

ثم بعد ذلك التقى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، شيليشي كابويبوي سكرتير عام منظمة الكوميسا.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء تناول متابعة تنفيذ أهم الأولويات الموضوعية للرئاسة المصرية الحالية للكوميسا، بما فيها تعزيز سلاسل التوريد الإقليمية فيما بين دول الكوميسا، وتعظيم التكامل الصناعي، وزيادة الاستثمار في البنية التحتية العابرة للحدود ومشروعات الربط، والتركيز على التعاون في مجالات التحول الرقمي.

كما تم التوافق حول استمرار التشاور والتواصل المكثف بين الجانبين خلال الفترة المقبلة لضمان سلاسة عملية تسليم رئاسة الكوميسا من مصر إلى شقيقتها زامبيا، بما يساعد على تعزيز الجهود القائمة لتحقيق الاندماج الإقليمي، ويسهم في تحقيق غايات الدول الأعضاء بالكوميسا.

جانب من اللقاء

التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي

وجمع اجتماع خاص للرئيس عبد الفتاح السيسي مع موسى فقيه، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن اللقاء شهد التباحث بخصوص أبرز الملفات المطروحة على أجندة الاتحاد الأفريقي، خاصة ما يتعلق بالتكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي، والسلم والأمن، والإصلاح المؤسسي للاتحاد، حيث تم التوافق على استمرار التعاون والتنسيق الوثيق بين الجانبين في هذا الصدد، في ضوء كون مصر إحدى الركائز الأساسية الهامة لدفع العمل الأفريقي المشترك، وسعياً نحو تعظيم الاستفادة من الدور المصري السياسي والتنموي، بما يخدم مصالح القارة الأفريقية على نحو فعال.

جانب من اللقاء

مواصلة إيجاد حلول للأزمات الأفريقية

وخلال الاجتماعات التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، الرئيس عثمان غزالي، رئيس جمهورية جزر القمر والرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي بمدينة شرم الشيخ.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد التباحث بشأن سبل تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين على مختلف الأصعدة، حيث أكد الرئيس استعداد مصر لنقل تجربتها في رئاسة الاتحاد الأفريقي إلى شقيقتها جزر القمر، فضلًا عن تفعيل أطر التعاون المشترك في شتى المجالات، لاسيما في ظل الروابط التاريخية التي تجمع مصر مع جزر القمر على المستويين العربي والأفريقي، بالإضافة إلى الجذور الممتدة بين الشعبين الشقيقين في ضوء العدد الكبير للدارسين الوافدين من جزر القمر في مصر.

من جانبه أعرب رئيس جزر القمر، عن تقدير بلاده الكبير لمصر قيادة وشعبًا ولدورها الرائد في القارة الأفريقية، مؤكدًا الحرص على الاستفادة من الجهود والتجربة والرؤية المصرية لتعزيز العمل الأفريقي المشترك وقيادة دفة الاتحاد الأفريقي، خاصةً في ضوء تولي بلاده حاليًا لرئاسة الاتحاد، الأمر الذي يفرض تكثيف التعاون والتنسيق مع مصر وقيادتها على خلفية الثقل المحوري الذي تمثله مصر في المنطقة والقارة بأسرها على صعيد صون السلم والأمن، ودعم تطلعات الشعوب الأفريقية نحو تحقيق التنمية والازدهار.

كما تبادل الرئيسان الرؤى حول عدد من القضايا الأفريقية المطروحة على الساحة، واتفقا على مواصلة التشاور بشأن سبل إيجاد حلول للأزمات الأفريقية.

جانب من اللقاء

دعم مصر المتواصل للشعب الصومالي

وعلى هامش مشاركته في فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، حمزة عبدي برى، رئيس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية.



وخلال اللقاء أعرب رئيس وزراء الصومال عن بالغ تقدير بلاده للدعم المصري للصومال عبر التاريخ، مؤكداً أن دعم مصر المتواصل للشعب الصومالي أسهم في تخفيف المعاناة خلال أوقات الأزمات، وأسهم في تعزيز قدرات الدولة على الصمود.



وفى هذا السياق، تطرق "برى" إلى النجاحات التي حققتها الحكومة الفيدرالية مؤخراً في مكافحة الإرهاب، وتحسين الوضع الأمني في معظم ربوع الصومال.



من جانبه، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن اعتزاز مصر بعلاقاتها التاريخية مع الصومال الشقيق، مؤكداً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتقديم كل أشكال الدعم الممكن للصومال الشقيق.

كما طرح مدبولي إمكانية تعزيز التعاون مع الصومال في مجال استيراد الثروة الحيوانية، موجهاً بقيام الجهات المعنية في مصر بالتواصل مع سفير الصومال بالقاهرة في هذا الشأن.

جانب من اللقاء

جهود لتحقيق التنمية لدول أفريقيا

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الإفريقي، بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات الإفريقية الشقيقة، والمؤسسات الإقليمية المختلفة، بالإضافة إلى عدد كبير من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية، وممثلي القطاع الخاص، والأكاديميين وشركاء التنمية من الدول الأعضاء في مجموعة بنك التنمية الإفريقي.

وأكد الرئيس السيسي، فى كلمته، الدور الحيوي الذى يقوم به بنك التنمية الإفريقية في دعم قضايا التنمية بالقارة الإفريقية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية المتنامية على المستوى الدولي، مشددًا على أن مصر مستمرة فى دعمها لدفع جهود تحقيق التنمية الاقتصادية لدول القارة الإفريقية، سواء على المستوى الإقليمى أو الدولى.

وقال إن استضافة مصر الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الإفريقية 2023، للمرة الثالثة، تأتى تأكيدًا على بالغ الاهتمام بتعزيز المساعي الدولية والإقليمية الداعمة لجهود التنمية في جميع ربوع قارتنا الإفريقية.

والجدير بالذكر، تعد هذه المرة الثالثة التي تستضيف فيها مصر الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الإفريقي، والتي كان آخرها عام 1999، كما تعتبر مصر ثالث أكبر المساهمين في البنك وواحدة من أكبر الدول المستفيدة من عملياته التنموية في القارة الإفريقية.