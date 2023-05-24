أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. السيسي: إفريقيا تحتاج 3 تريليونات دولار لمواجهة التغيرات المناخية

أخبار مصر.. قال الرئيس السيسي إن الاحتياجات التمويلية لمواجهة انعكاسات التغيرات المناخية السلبية فى إفريقيا تقدر بنحو 3 تريليونات دولار، حتى عام 2030.. ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية عددا من.. الأخبار المهمة نعرض أبرزها في السطور الآتية…

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



السيسي : نحتاج 3 تريليونات دولار لمواجهة انعكاسات التغيرات المناخية في إفريقيا

ألقى الرئيس عبــد الفتــاح السيسـى رئيس جمهورية مصر العربية كلمة فى افتتاح الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الإفريقى بشرم الشيخ، جاء نصها كالتالي:

في شرم الشيخ.. السيسي يبحث تعزيز التبادل التجاري والاستثمار مع رئيس زيمبابوي

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في شرم الشيخ مع الرئيس إيمرسون منانجاجوا، رئيس جمهورية زيمبابوي.

لتعزيز العمل الأفريقي المشترك.. السيسي يلتقي رئيس جمهورية جزر القمر بشرم الشيخ

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في شرم الشيخ، الرئيس عثمان غزالي، رئيس جمهورية جزر القمر والرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي.

الرئيس السيسي يفتتح الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي بشرم الشيخ

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، الثلاثاء، الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي، التي تستضيفها مصر بمدينة شرم الشيخ، تحت شعار "تعبئة تمويل القطاع الخاص من أجل المناخ والنمو الأخضر في أفريقيا".

السيسي يلتقي رئيس وزراء جمهورية بوروندي بشرم الشيخ

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في شرم الشيخ، جيرفيه ندير أكوبوكا، رئيس وزراء جمهورية بوروندي.

السيسي يبحث التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في شرم الشيخ مع موسى فقيه، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي.

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



الفلاحين: إجراء حكومى يؤدي إلى انخفاض أسعار اللحوم في الأسواق

النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، انخفاض أسعار اللحوم خلال أيام بعد موافقة الحكومة على استيراد 170 ألف رأس، منها 45 ألف رأس عجول ذبيح فوري، و20 ألف رأس غنم، و105 آلاف رأس عجول تسمين

وزير الري السابق: الوعي بقضايا المياه أمن قومي

قال الدكتور حسين العطفي، وزير الري السابق والأمين العام للمجلس العربي للمياه،إن كفاءة استخدام المياه في مصر عالية جدا عكس ما يروجه البعض لأننا نستخدم المياه

ضياء رشوان: الحوار الوطني ليس قبة البرلمان ولا يهدف لمحاسبة الحكومة

طالب النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، بضرورة إصدار قانون الصناعة الموحد قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي، بالإضافة إلي دمج وزارة الصناعة مع قطاع الأعمال مضيفا: لم نر منها إلا خصخصة وتصفية".

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



المتحف القومي للحضارة المصرية يشهد سلسلة من الزيارات الرسمية المهمة .. صور

استمراراً لسلسلة الزيارات الرسمية التي يستقبلها المتحف القومي للحضارة المصرية من كبار الشخصيات والمسئولين من الدول الأجنبية والعربية، استقبل المتحف، زار المتحف خلال الأيام القليلة الماضية

حاجز أمواج ومحطة حاويات.. تصوير جوي لتطوير ميناء دمياط بـ1.7 مليار جنيه| فيديو

نشرت وزارة النقل تصويرا جويا لأعمال تطوير ميناء دمياط بما في ذلك تنفيذ محطة حاويات تحيا مصر 1 بميناء دمياط البحري، وتنفيذ مشروع حاجز الأمواج الغربي والشرقي الجديد بميناء دمياط.

وزير القوى العاملة يبحث مع نظيره العراقي ملف المعاشات التقاعدية

بحث وزير القوى العاملة؛ حسن شحاتة ،اليوم الثلاثاء ،مع نظيره العراقي احمد الأسدي سبل تعزيز التعاون في قضايا العمل .

رئيس وزراء الصومال: دعم مصر المتواصل لشعبنا أسهم فى تخفيف المعاناة وصمودنا

على هامش مشاركته فى فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية، التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، حمزة عبدى برى، رئيس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية.

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



وزير الأوقاف: لو أنفق العالم عُشر مخصصات الحروب والسلاح لتغير وجهه.. فيديو

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، نحن الآن أمام تحديات حقيقية، ولا تنمية، ولا معالجة لأى قضية إلا بأمن واستقرار الدول، مضيفا أن بعض الدول العربية تسببت فى وجود لاجئين بسبب الأزمات وإذا أردنا العلاج الحقيقى يجب الحفاظ على أمن الدول واستقرارها قائلا: لو أنفق العالم عُشر ما ينفقه على الحروب والسلاح لتغير وجه العالم".

تراجع مفاجئ.. أسباب انخفاض سعر كرتونة البيض في الأسواق

سجلت أسعار البيض انخفاضا ملحوظا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 23 مايو 2023 حيث تراجع سعر طبق البيض الأبيض نحو 16 جنيهات مسجلا 78 جنيه، فيما انخفض سعر طبق البيض الأحمر بنفس القيمة ليسجل 78.75 جنيه.

وباء مقبل محتمل.. الصحة تكشف الحقائق الكاملة

كشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان ، مجموعة من المعلومات الهامة بخصوص مـا ينشر عن تحذيـر منظمة الصحة العالمية

