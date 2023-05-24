رسالة عاجلة من النيابة العامة الكويتية إلى السلطات المصرية | تفاصيل

شكر..

تقدمت النيابة العامة الكويتية بجزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى النيابة العامة المصرية برئاسة النائب العام حمادة الصاوي على جهودهم المبذولة في مجال تبادل تسليم المجرمين.

وبحسب صحيفة القبس الكويتية؛ فقد تسلمت النيابة العامة مواطناً كويتياً بعد ملاحقته في مصر على ذمة اتهامات تتصل بعمليات غسل أموال مستولى عليها من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

جاء ذلك بعد جهود كبيرة ومتابعة من النائب العام الكويتي المستشار سعد الصفران؛ وفي إطار التعاون الدولي في المسائل الجزائية بين النيابة العامة ونظيرتها بجمهورية مصر.

وكانت السلطات الكويتية قد تقدمت بملف استرداده للسلطات المصرية.



وقالت النيابة العامة: إنها ستتابع إجراءات التحقيق مع المتهم وصولاً إلى الحقيقة في كامل أبعادها حماية للأموال العامة وصيانتها، ومكافحةً للجريمة المنظمة في مختلف صورها وشتى أنواعها.