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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شكر..

رسالة عاجلة من النيابة العامة الكويتية إلى السلطات المصرية | تفاصيل

النيابة العامة الكويتية
النيابة العامة الكويتية

تقدمت النيابة العامة الكويتية بجزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى النيابة العامة  المصرية  برئاسة النائب العام حمادة الصاوي على جهودهم المبذولة في مجال تبادل تسليم المجرمين. 

 

وبحسب صحيفة القبس الكويتية؛ فقد تسلمت النيابة العامة مواطناً كويتياً بعد ملاحقته في  مصر على ذمة اتهامات تتصل بعمليات غسل أموال مستولى عليها من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

جاء ذلك بعد جهود كبيرة ومتابعة من النائب العام الكويتي المستشار سعد الصفران؛ وفي إطار التعاون الدولي في المسائل الجزائية بين النيابة العامة ونظيرتها بجمهورية مصر. 

وكانت السلطات الكويتية قد تقدمت بملف استرداده للسلطات المصرية.


وقالت النيابة العامة: إنها ستتابع إجراءات التحقيق مع المتهم وصولاً إلى الحقيقة في كامل أبعادها حماية للأموال العامة وصيانتها، ومكافحةً للجريمة المنظمة في مختلف صورها وشتى أنواعها.

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