تحذير| خصوبة رجال العالم في خطر .. وهذه هي الأسباب

رصدت فضائية العربية تقرير عن خصوبة رجال العالم التي تنذر بالخطر فى الأونة الأخيرة، حيث تصل التحذيرات لحد أن الإخصاب الصناعي قد يكون صعبا وهذه المخاوف أثارها تقرير طبي أعدة الباحثون وأعتمدوا على مراجعة 27 ألف دراسة، أكدوا أن جودة السائل المنوي لدى الرجال أنخفضت بوتيرة متساعرة عالميا.



وتابع التقرير، أنه منذ مطلع القرن ال 21 تم قياس نشاط السائل المنوي لدى الرجل الذي أجري بالأعتماد على ما يعرف بتكسير الحمض النووي، وهذا التحليل يقيس مادة الحمض النووي في السائل المنوي، كما يرصد الأجزاء الجينية الغير المتضررة.

واحد من أسباب فشل الحمل

وأكد التقرير، أن السبب هو أنه كلما كان الحمض النووي أكثر تعرضا للتفتيت والأنقسام نفصت جودة الحيوانات المنوية وتراجعت قدرتها على الإخصاب مما يؤدي إلى فشل الحمل فلا يكمل الجنين المدة العادية في الرحم.

متي تصبح فرصة الإخصاب الاصطناعي ضعيفة؟

وحسب المعايير الطبية فإنه في حال كان التكسير المادة الوراثية في السائل المنوي أقل من 25% فإنه يظل في حالة ممتازة، وفي حال تخطى عتبة 50% فإن الإخصاب الاصطناعي تصبح فرصته ضعيفة.

الأسباب التي تؤثر سلبا علي الحيوانات المنووية

تشير التقارير، إلى عدد من الأسباب التي تؤثر سلبيا على الحيوانات المنوية لدى الرجل هي " التلوث والتدخين وبعض الأمراض".



