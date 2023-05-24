بشكتاش التركي يقيم عروض الأندية لبيع موليكا.. والأهلي مرشح بقوة| تفاصيل

كشفت تقارير صحفية تركية، عن اقتراب الكونغولي جاكسون موليكا، مهاجم فريق بشكتاش التركي بقوة، من الانضمام إلى صفوف الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ووفقا لـ صحيفة “فوتوماك” التركية، فإنه تم تحديد فريق جاكسون موليكا الجديد خاصة بعدما أبدى المدرب شنيول جونيس رغبة في رحيله.

وأشارت الصحيفة إلى أن بشكتاش التركي سيقيم عروض موليكا خلال الفترة الحالية تمهيداً لرحيله عن الفريق خلال الفترة المقبلة.

موليكا والأهلي

واختتمت الصحيفة بأنه من المتوقع بقوة انتقال جاكسون موليكا إلى النادي الأهلي، خاصة بعدما سبق وأبدى رغبة في أكثر من مناسبة في الحصول على خدماته.