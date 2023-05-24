رحل اليوم| محمد صلاح يلتقي بأصغر مشجعي ليفربول مصاب بالسرطان قبل وفاته

عرضت فضائية العربية تقرير فيديو عن وفاة أصغر مشجع لـ ليفربول بعد صراع مع السرطان، حيث التقى الطفل محمد صلاح وهذا يعني له العالم كله، هذا ما صرحت به عائلة الطفل جايدن الذي فارق الحياة اليوم.

فارق الحياة بعد صراع مع السرطان

رحل جايدن الذي يبلغ من العمر الـ ٦ أعوام بعد صراع مع مرض السرطان تاركا عائلته و محبيه في حالة من الحزن وصمة لدى رواد مواقع التواصل.

أطلقت والدته حملة تبرع، لعلاج المصابين بمرض السرطان الذي اودي بحياة ابنها.

التقى جايدن ينجم فريقه المفضل محمد صلاح في يناير الماضي، بعدما حضر زبارة ليفربول من المدرجات ضمن الجولة الـ ٢١ من الدوري الإنجليزي.