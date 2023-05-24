بتهمة النصب والاحتيال.. القبض على وافد مصري بالكويت

أصدرت الشرطة الكويتية ممثلة في محقق مخفر أبوفطيرة، قرارا بضبط وإحضار وافد مصري لاتهامه بالنصب والاحتيال وقيامه بتأجير محلين لمواطنة والاستيلاء على 42 ألف دينار.

وبحسب صحيفة الأنباء الكويتية؛ فإن المحلين مقامان على أملاك دولة وصادر بحقهما قرار إزالة لخروجهما على المخطط الهيكلي للمجمع.

وألمحت الصحيفة الكويتية الى أن محامي المبلّغة أخطر مخفر أبوفطيرة بتعرض موكلته للنصب والاحتيال والتزوير في محرر عرفي من قبل وافد مصري.

وأشار الى ان المجني عليها وقعت عقدا لتأجير محلين داخل مجمع بمساحة 6 و7 امتار لإقامة مطعمين وأن المدعى عليه تسلّم 42 ألف دينار، وتبين لاحقا ان المتهم زوّر توقيعا لمدير المجمع وأن المحلين صدر قرار بالازالة لهما لعدم وجودهما في المخطط الهيكلي والتعاقد المبرم مع الدولة.