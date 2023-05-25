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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ظهور ملفت لـ ساشا باراك أوباما بعد أيام من تخرجها.. شاهد  

ساشا باراك أوباما
ساشا باراك أوباما بعد أيام من تخرجها  

لفتت ابنة الرئيس الأمريكي الأسبق، ساشا باراك أوباما، الأنظار إثر ظهورها الملفت بعد أيام من تخرجها من جامعة جنوب كاليفورنيا في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية. 

ظهرت ساشا باراك أوباما بملابس فضفاضة وسيجارة في يدها ذات الأظافر المعدنية الطويلة في سيارتها وبينما تنزل منها لشراء قهوة “موكا لاتيه مثلج بالفانيليا”من أحد السلاسل الشهيرة بأمريكا. 

ساشا باراك أوباما 

وذكرت صحيفة “الديلي ميل” البريطانية والتي نشرت صور ساشا باراك أوباما في تقرير لها، اليوم الخميس أن الرئيس الأسبق باراك أوباما تحدث عن محاولاته للإقلاع عن التدخين. 

وقد تخرجت الابنة الأولى للرئيس الأمريكي الأسبق والبالغة من العمر 21 عاما  في وقت سابق من هذا الشهر من جامعة جنوب كاليفورنيا بحضور والديها  الرئيس الرابع والأربعون باراك وميشيل أوباما لدعمها. 

وبدأت ساشا دراستها الجامعية في جامعة ميشيجان ثم انتقلت لاحقا إلى جامعة جنوب كاليفورنيا حيث تخصصت في علم الاجتماع.

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ظهور ملفت لـ ساشا باراك أوباما بعد أيام من تخرجها   
ظهور ملفت لـ ساشا باراك أوباما بعد أيام من تخرجها   
ظهور ملفت لـ ساشا باراك أوباما بعد أيام من تخرجها   
ظهور ملفت لـ ساشا باراك أوباما بعد أيام من تخرجها   
ظهور ملفت لـ ساشا باراك أوباما بعد أيام من تخرجها   

 

 

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ظهور ملفت لـ ساشا باراك أوباما بعد أيام من تخرجها.. شاهد  

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