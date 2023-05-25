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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حزب الشعوب الديمقراطية الكردي يجدد دعمه كيليتشدار أوغلو

مرشح الرئاسة التركية
مرشح الرئاسة التركية كمال كيليتشدار أوغلو

جدد حزب الشعوب الديمقراطية الكردي، دعمه لمرشح المعارضة للرئاسة التركية كمال كيليتشدار أوغلو في جولة انتخابات الإعادة التي ستقام يوم 28 مايو الحالي.

وقال الحزب في بيان إنه "سيستكمل في 28 الشهر الجاري يوم انتخابات الإعادة، المهمة التي بدأت في 14 من الشهر الجاري، من أجل تغيير النظام الحاكم، وجعل الرئيس رجب طيب أردوغان يخسر"، مشددا على عدم إمكانية دعم  أردوغان، وأن الحزب سيعمل لتغيير حكمه، حكم الرجل الواحد.

كما دعا الأكراد إلى التصويت في الانتخابات لتغيير النظام، مشيرا إلى أنه بالنسبة لهم لن يكون أردوغان خيارا ليقوموا بدعمه ، وأن الخيار الآخر هو الذي سيدعمه، سيكون لتغيير النظام.

واعتبر الحزب أن جعل ملف اللاجئين محورا رئيسياً للحملات الانتخابية، ليس أخلاقيا ولا مقبولا وليس إنسانيا بالنسبة لنا.
 

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