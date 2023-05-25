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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وظائف خالية بالبنك التجاري الدولي ,, قدم الآن

وظائف خالية
وظائف خالية

يبحث عدد كبير جدا من الشباب عن الوظائف الخالية التي أعلنها البنك التجاري الدولي - CIB، عن توافرها، وحاجته إلى SERVICE DESK TECHNICAL ANALYST للعمل ضمن فريق البنك، وذلك عبر حسابة الرسمي على موقع LinkedIn.

ويقدم موقع صدي البلد الاخباري، الشروط والمؤهلات المطلوبة، ومهام ومسؤوليات الوظائف المتاحة بالبنك التجاري الدولي - CIB.

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شروط الوظائف الخالية بالبنك التجاري الدولي

  1. تصعيد حوادث وطلبات خدمات تكنولوجيا المعلومات ، والتي لا يمكن حلها ضمن النطاق الزمني المتفق عليه إلى السطر الثاني من الدعم ، لحل القضايا بنجاح.
  2. متابعة خط الدعم الثاني على أساس يومي لجميع الحالات المعلقة ، لضمان حل القضايا.
  3. تقديم إجراءات استباقية للحفاظ على مستوى عال من رضا العملاء.
  4. مقابلة مكتب الخدمة (KPI) مؤشرات الأداء الرئيسية كما حددها مدير مكتب الخدمة لتحسين الكفاءة وضمان فعالية التكلفة وزيادة رضا العملاء.
  5. المشاركة في مشاريع الفريق التي تعزز جودة أو كفاءة دعم تكنولوجيا المعلومات.
  6. إجراء استكشاف الأخطاء وإصلاحها وحل المشكلات التقنية بما في ذلك إدارة الطباعة والمهاتفة وتطبيقات حوسبة العميل وإدارة المستخدم وكلمة المرور لحل حوادث و / أو طلبات المستخدمين النهائيين.
  7. اتبع جميع سياسات الإدارة ذات الصلة والعمليات وإجراءات التشغيل القياسية والتعليمات بحيث يتم تنفيذ العمل بطريقة متسقة ومسيطر عليها
  8. متابعة العمليات اليومية المتعلقة بالوظائف الخاصة في قسم إدارة الخدمة لضمان استمرارية العمل
  9. الامتثال لجميع لوائح البنك المركزي المصري ذات الصلة ، والقوانين المصرفية ، ولوائح مكافحة غسل الأموال والسياسات الداخلية للبنك التجاري الدولي وقواعد السلوك من أجل الحفاظ على الوضع القانوني السليم للبنك التجاري الدولي وتخفيف أي مخاطر محتملة.
  10. توفير نقطة اتصال واحدة لمستخدمي CIB النهائيين / عملاء GTS فيما يتعلق بحوادث تكنولوجيا المعلومات والطلبات من خلال المكالمات الهاتفية والتذاكر عبر الإنترنت لحل مشكلات تكنولوجيا المعلومات ذات الصلة وتقديم الدعم الفني لها.
  11. تلقي وتسجيل جميع التفاعلات / الحوادث وإدارة المكالمات من المستخدمين النهائيين CIB / عملاء GTS عبر الهاتف والبريد الإلكتروني والتذاكر عبر الإنترنت ، وتقديم إجراءات استباقية للحفاظ على مستوى عالٍ من رضا العملاء.
  12. الحصول على ملكية تفاعلات / حوادث المستخدمين ، ومتابعة حالة المشكلات نيابة عن المستخدم ، والإبلاغ عن التقدم المحرز في الوقت المناسب ، لضمان حل الحالات.

المؤهلات والخبرات المطلوبة لوظائف البنك التجاري الدولي

  1. - درجة البكالوريوس في هندسة الكمبيوتر / علوم الحاسب أو ما يعادلها.
  2. - محلل: 0 - 2 سنوات خبرة، محلل أول: 3 - 5 سنوات خبرة.
  3. - مؤهلات جيدة في الحاسبات / هندسة الاتصالات
  4. - إجادة اللغتين الإنجليزية والعربية.
  5. - مهارات اتصال ممتازة.
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