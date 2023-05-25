عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

احتفالا بعيد الأسابيع.. 380 مستوطنا يقتحمون باحات الأقصي تحت حماية الاحتلال

اقتحام الاقصي - ارشيفي
اقتحام الاقصي - ارشيفي

أفادت وكالة صفا الفلسطينية بأن 380 مستوطنًا اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال احتفالًا بعيد الأسابيع.

وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن جفير في وقت سابق قد قاد اقتحام عشرات المستوطنين، للمسجد الأقصى المبارك، في خطوة من المرجح أن تولد رد فعل فلسطينيا غاضبا وتثير اضطرابا بالقدس المحتلة والضفة الغربية.

وأفادت مصادر مقدسية بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية منه وقبالة قبة الصخرة.

وانتشرت عناصر من شرطة الاحتلال والوحدات الخاصة في ساحات الحرم، وقاموا بإبعاد المصلين والمرابطين عن مسار اقتحامات بن جفير والمستوطنين للمسجد الأقصى.

وشددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها على أبواب الأقصى، وفرضت قيودا على دخول الشبان للمسجد، ودققت في هويات المصلين واحتجزتها عند الأبواب.

جدير بالذكر أن اقتحام بن جفير للأقصى يعد الثاني من نوعه منذ توليه منصب وزير الأمن القومي، حيث وصل في ساعات الصباح الباكر إلى ساحة البراق

تصرفات استفزازية.. المغرب يدين بقوة اقتحام المتطرف بن جفير المسجد الأقصى

إسبانيا تدين اقتحام بن جفير للمسجد الأقصى وتدعو إلى احترام الأماكن المقدسة

فلسطين إسرائيل اقتحام الاقصي مستوطنين باحات المسجد الأقصى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

900 جنيه| هزة جديدة تضرب أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن مفاجأة

مصدر بـ الأهلي يحسم جدل عودة رمضان صبحي للفريق

أوسوريو حسم أمره .. هل يتولى حسام حسن تدريب الزمالك ؟

مفاجأة.. التحريات تكشف أسرار علاقة زوجة صيدلي حلوان بسائق شركة التوصيل

بعد التعدي على زوجة إمام عاشور.. عقوبات رادعة لمن يقوم بهذا الفعل المشين

زلزال قوي يضرب البحر الأبيض المتوسط.. تفاصيل

استفزوه بهذه الكلمات.. تفاصيل اشتباك إمام عاشور مع مجموعة شباب بالشيخ زايد

مهيب عبد الهادي: نجم فيوتشر يوقع لـ الأهلي.. والهداف يجدد تعاقده مع الأحمر

موضوعات متعلقة

خرق سافر للأعراف .. دولة عربية تدين اقتحام مسئول إسرائيلي المسجد الأقصى

ممارسات مستفزة وفاشية.. تركيا تدين بشدة اقتحام بن جفير للمسجد الأقصي

ترشيحاتنا

ذكريات سيئة .. ماذا يفعل الأهلي مع صفارة تيسيما في نهائي إفريقيا؟

إذا كانت بدعة فنعمت.. عمر هاشم يكشف فضل الاجتماع للصلاة على النبي غدًا

الموسيقيين: ويجز لم يحل أزمته مع النقابة ولا يستطع إحياء حفلات داخل مصر

تفشٍ مرعب.. الصين تستعد لكارثة جديدة بسبب فيروس كورونا

شاب مصاب بشلل نصفي يتمكن من المشي بفضل تقنية جديدة

بالإنفوجراف.. الوزراء يتناول افتتاح أول مجمع مصري لإنتاج الكوارتز في القارة والشرق الأوسط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبناء المدارس والمؤسسات العسكرية الرياضية يتربعون على عرش البطولة الأفريقية للمصارعة

شبهت نفسها بعمياء أبصرت.. شاهد ردة فعل سيدة عانت من الصلع بسبب السيلياك

10 علامات تكشف الكبدة الفاسدة .. اعرفها قبل الشراء

بعد إغمائها داخل الحمام.. نهاية مأساوية لتلميذة في بريطانيا | لهذا السبب

فيديو

حقيقة طرح شهادة 30% قريبا | اعرف التفاصيل

كنت على علاقة بواحد وزوجي طلقني.. اعترافات زوجة صيدلي حلوان ولاء زايد

مفاجأة في سعر الذهب وضربة جديدة للسوق السوداء| تفاصيل

عربيتي عملت حادثة وبنتي اتكسرت.. كريم فهمي يروي معاناته من الحسد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

اﻟﻤﺰﻳﺪ