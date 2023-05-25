شاهد.. أمطار غزيرة على محافظة عسير بالسعودية

شهدت ‎أحد رفيدة وأجزاء واسعة في ‎عسير بالسعودية هطول أمطار غزيرة مصحوبة بالبرد اليوم.

وكان المركز الوطني للأرصاد بالسعودية توقع في وقت سابق في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم بأن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة.

، كما توقع أيضا هطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، المدينة المنورة، وكذلك على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض، والشرقية.